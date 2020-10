Défi des Cistes et des Olympiens : 20 000 euros pour Hilary et Brianna !

Au total plus de 220 kms et 3000 mètres de dénivelé pour les 45 participants, répartis en quatorze équipes. Parmi les courageux cyclistes, citons les anciens du CO Laurent Toussaint et Eric Minitti ou encore Julien Tomas, le demi de mêlée international passé par les deux clubs organisateurs. Le peloton a aussi eu l'honneur d'évoluer aux côtés de Stéphane Pouilhès, ancien coureur cycliste professionnel (Sojasun, AG2R La Mondiale, Cofidis armée de terre ...) et de six courageuses féminines. Les équipes, qui avaient collecté des donations avant l'épreuve, ont pu récolter 20 000 euros qui ont été légués à la fondation du Pacte de performance qui parraine deux athlètes féminines de la région Occitanie : Hilary Kpatcha (saut en longueur) et Brianna Vidé (escrime en fauteuil) qui nourissent des rêves olympiques. Voilà le symbole d'une belle synergie entre les deux clubs qui hissent haut les valeurs du rugby : respect, solidarité, générosité et partage.