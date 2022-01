Défaite pour Toulouse et l'UBB... Voici les cinq infos qu'il ne fallait pas manquer ce vendredi !

Toulouse et l'UBB perdent sur tapis vert

À cause du covid, les rencontres de Champions Cup Toulouse - Cardiff et Leicester - UBB ont été annulées et les clubs français déclarés perdants (28-0). Des résultats qui n'arrangent pas les deux clubs français dans la course à la qualification. Les Toulousains sont notamment montés au créneau avec le soutien de la LNR. Le président du Stade toulousain, Didier Lacroix, s'est exprimé dénonçant un "scandale et une immense injustice".

L'EPCR acte la victoire sur tapis vert pour le RCT (28-0) contre Newcastle

Ce vendredi en début de journée on apprenait l'annulation de la rencontre entre Toulon et Newcastle, en raison de cas de Covid-19 recensés dans les rangs anglais. L'EPCR vient de prendre la décision d'accorder au RCT la victoire sur tapis vert (28-0), de la même façon que Leicester - Bordeaux-Bègles et Toulouse - Cardiff.

Le capitaine anglais Farrell de nouveau blessé à deux semaines du Tournoi

Tout juste remis d'une blessure à la cheville, le capitaine du XV de la Rose Owen Farrell s'est de nouveau blessé à quelques jours du premier match de l'Angleterre dans le Tournoi des 6 Nations, ont annoncé les Saracens vendredi. Le joueur de 30 ans n'a plus joué au rugby depuis qu'il a été touché lors d'un test-match contre l'Australie en novembre à Twickenham. La Fédération anglaise de rugby a de son côté précisé vendredi qu'elle ne pensait pas qu'Owen Farrell participerait au prochain rassemblement en vue du Tournoi des 6 Nations.

Owen Farrell (Angleterre)Icon Sport

Tournoi des 6 Nations 2022 : les joueurs non vaccinés sous pression

Lundi dernier, au lendemain du vote favorable de l’Assemblée nationale pour l’entrée en vigueur du pass vaccinal, le gouvernement français a précisé que ce dernier s’appliquerait aussi aux étrangers et donc à tous les sportifs, y compris professionnels, qui viendront disputer une compétition en France. Ils devront être vaccinés pour entrer dans une enceinte sportive. Cela inclut donc le Tournoi des 6 Nations, qui débute le 5 février. Chaque équipe venant au Stade de France (l’Italie le 6 février, l’Irlande le 12 février, l’Angleterre le 19 mars) devra donc composer une équipe avec cette nouvelle donnée.

Le SU Agen prolonge son capitaine Farré

Le SU Agen, par le biais de son président Jeff Fonteneau, a annoncé ce vendredi soir la prolongation du contrat de son capitaine Vincent Farré. Une belle preuve de confiance mutuelle et un signe de stabilité pour le club lot-et-garonnais, qui n'a pas pu recevoir le RC Vannes en raison de cas de Covid-19 dans son effectif.