La France réalise l'exploit contre le pays de Galles, Fickou au Racing... Les 5 infos du week-end

L'incroyable victoire du XV de France

C'était un match rocambolesque ! Alors que les Bleus font une belle entame de match avec deux essais dans le premier quart d'heure, ils sont vite rattrapés par des Gallois surpuissant qui ne laissent rien passer. Une deuxième mi-temps dans la souffrance pour le XV de France qui ne parvient pas à recoller au score, toujours mener de 10 points à la 76e...

Une minute plus tard, le capitaine Charles Ollivon vient inscrire l'essai qui redonne de l'espoir aux hommes de Fabien Galthié. Relancés, les Bleus réalise l'exploit avec un essai de Brice Dulin dans le temps additionnel. 32-30, victoire des Français à domicile qui s'imposent avec le bonus offensif. Remporter le Tournoi des 6 Nations c'est encore possible, il ne manque plus qu'à mettre les bouchées doubles face aux Ecossais vendredi prochain.

Carbonel remplace Jalibert

Sorti sur protocole commotion lors du match contre le pays de Galles, Matthieu Jalibert a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il était forfait pour la rencontre face à l'Ecosse. C'est donc Louis Carbonel (3 sélections ; 22 ans) qui remplacera l'ouvreur de l'UBB pour la fin du Tournoi des 6 Nations.

L'Irlande s'impose contre le XV de la Rose

Les Anglais avaient pourtant bien débuté, mais leur maladresse finira par donner l'avantage à des Irlandais efficaces. Pour cette 5e journée du Tournoi des 6 Nations ce samedi, le XV au Trèfle a dompté une Angleterre sans solution à l’Aviva Stadium de Dublin (32-18). L'Angleterre achève cette épreuve à la 5e place du classement.

Fickou au Racing 92 pour quatre ans

C'est officiel, Gaël Fickou est libéré par le Stade Français pour rejoindre l'effectif du Racing 92. Selon nos informations, il se serait engagé pour les quatre prochaines saisons avec le club des Hauts-de-Seine. Là-bas, il formera aux côtés de son compère en équipe de France, Virimi Vakatawa, un milieu de terrain en tout point spectaculaire.

Un international néo-zélandais à Aurillac

Lewis Ormond, l'ailier et arrière de 27 ans a signé pour les deux prochaines saisons avec le Stade aurillacois. International à VII avec la Nouvelle-Zélande de 2014 à 2017, il finit par s'orienter vers le rugby à XV avec les Southland Stags et les Taranaki Bulls.