Décès d'Éric de Cromières : l'émotion de Didier Lacroix

"Cher Éric,

Les mots me manquent. Dans cette période d’incertitude, je me faisais un tel plaisir de te retrouver pour cette première rencontre de Top 14… Nous nous étions appelés dans un même élan pour se le dire à peine le calendrier connu… L’ASM et le Stade Toulousain c’est une telle histoire commune…

C’est si soudain, si brutal qu’aucun mot ne saurait résumer la perte et le chagrin qui sont aujourd’hui les nôtres. Tu incarnais pour moi les valeurs de notre sport et ton exemplarité, le respect absolu que tu n’as jamais cessé d’inspirer, nous accompagneront encore longtemps.

Eric, tu étais fier, digne et ne laissais entrevoir aucune faiblesse. Tu nous quittes tellement tôt, à un moment où ta force, ta détermination et ton expérience nous sont si précieuses. Nous avions tant à partager encore.

En ces quelques lignes, nous adressons la pensée et l’affection de l’ensemble de notre club à ta famille et à celle de l’ASM."