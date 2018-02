De Villiers nouveau sélectionneur du Zimbabwe

Vainqueur du Tri-Nations en 2009 et la série de test-matchs la même année, il avait quitté la sélection sud-africaine après le quart de finale perdu face à l’Australie en 2011.

Pour sa nouvelle mission, l’objectif sera de qualifier le Zimbabwe pour la Coupe du monde 2019 au Japon. Présent dans un poule émonctoire de six équipes avec la Namibie, le Kenya, le Maroc la Tunisie et l’Ouganda, seul le vainqueur de ces qualification participera à la Coupe du monde. Le second aura droit à un match de barrage. Si le Zimbabwe se qualifie pour sa troisième Coupe du monde, Peter de Villiers aura à coeur d’être le premier sélectionneur à remporter un match avec cette sélection.