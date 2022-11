De nombreuses légendes au casting de la quatrième saison de Terrain Favorable, au Pays Basque

Cela ne vous a sûrement pas échappé, plusieurs stars du rugby mondial étaient ce week-end à Saint-Pée-sur-Nivelle pour le derby basque contre Ciboure. Jonny Wilkinson, Richie McCaw, Matt Giteau et Christian Califano étaient présents afin de donner des conseils et d'accompagner les joueurs du club qui a notamment formé les internationaux français Charles Ollivon et Maxime Lucu. Leur présence n'était pas due au hasard : ces différentes légendes participaient au tournage de la quatrième saison de "Terrain Favorable", qui sortira au printemps prochain. Outre les noms déjà cités, le capitaine champion du monde Siya Kolisi et l'ancien ouvreur néo-zélandais Dan Carter font aussi partie du casting.

D'ailleurs, la Société Générale a partagé un avant-goût de cette quatrième saison, qui se déroulera sur le sol basque.