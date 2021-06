De la Fuente et Perraux devraient jouer, Maurouard au MHR... Ce qu'il ne fallait pas manquer jeudi

De la Fuente devrait jouer, Perraux aussi

Touché lors de la demi-finale contre Oyonnax, et sorti sur commotion, Jeronimo De la Fuente est bel et bien dans le groupe Perpignanais qui se déplace à Montpellier samedi pour la finale de Pro D2. Face à l'USAP, se dresse Biarritz, tombeur de Vannes, qui devrait pour sa part retrouver son ouvreur Ilian Perraux, touché à la cuisse contre Grenoble en barrage.

Julien Marchand de retour avec Toulouse

Le talonneur et capitaine toulousain Julien Marchand devrait être de retour contre l’UBB samedi. Il avait été suspendu quatre semaines après un plaquage dangereux en demi-finale de Coupe d’Europe. Ce jeudi en conférence de presse, ses partenaires se sont réjouis de son retour. C’est le cas de l’arrière Thomas Ramos : "Julien est notre capitaine. Dans l’agressivité qu’il met sur le terrain, il est capable de faire la différence, c’est un vrai leader de combat. Et quand tu vas jouer à Bordeaux, tu as besoin de ce genre de joueur. Je pense qu’il aura très envie."

Maurouard est Lyonnais

Le talonneur du LOU Jérémie Maurouard s'est officiellement engagé avec le MHR pour deux ans, annonce le club héraultais sur ses réseaux sociaux. Le joueur de 28 ans, (1m81, 99kg) a aussi une année en option dans son contrat. "Après le départ de Youri Delhommel pour la Section Paloise, Jérémie est le joueur qu'il nous faut. Il a l'ADN rugby que nous recherchons et je sais qu'il s'intégrera bien au groupe", a expliqué Philippe Saint-André.

Etcheverry file à Agen

Le jeune ailier de Soyaux-Angoulême Iban Etcheverry s'est officiellement engagé avec le SUA, a annoncé le club sur ses réseaux sociaux, par le biais de son président. Formé à Bordeaux, le joueur de 22 ans va connaître son troisième club de Pro D2, après Colomiers et le SA XV. Bien sûr, son départ de Charente est lié à la descente du club en Nationale la saison prochaine.

La compo des U20 développement pour le match contre l’Italie connue

L’équipe de France U20 développement affrontera l’Italie ce vendredi à La Seyne-sur-Mer (Var). Cette opposition servira de match de préparation aux Bleus pour le prochain Tournoi des Six nations. Le staff tricolore a ainsi dévoilé l’équipe qui débutera face à la Squadra Azzurra. On y retrouve notamment le Toulonnais Mattéo Le Corvec (fils de l’ancien professionnel Grégory) en troisième ligne, ou encore le Montpelliérain Paul Vallée au centre, que l’on a déjà pu apercevoir à plusieurs reprises avec les pros.