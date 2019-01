De Cromières répond à Cudmore, un supporter suspendu à vie... Voici les 5 infos de ce mardi

Fin de saison pour l'ouvreur de Bourg-en-Bresse

Coup dur pour l’US Bressane. L’ouvreur Ioan Debrach s’est blessé à l’occasion du match à Provence et ne rejouera pas cette saison.

Blessé sur la dernière action du match à Provence Rugby, le n°10 souffre d’une lésion au tendon d’Achille. L’ancien demi d’ouverture de Mâcon a participé à 17 des 18 matchs de l’US Bressane dont 11 titularisations. Bourg qui peut notamment compter sur ses jeunes ouvreurs Viard et Bouvier et des polyvalents (Doy et Dupont) ne va pas se précipiter pour prendre un joker médical.

De Cromières tacle Cudmore

Le 17 janvier dernier, un expert agréé par le Cour de cassation et désigné par le tribunal de grande instance de Clermont rendait ses conclusions après avoir étudié les commotions cérébrales subies par Jamie Cudmore au printemps 2015. Le communiqué affirmait que la responsabilité de l'ASMCA était engagée, ce qu'à démenti le club ce mardi. Le président a d'ailleurs souligner que : "Cudmore n'est pas à une contradiction près. Je reste persuadé que des commotions, Jamie n'en a pas fait qu'au rugby. Quand il était bûcheron, quand il était boxeur... "

Sanconnie de retour en bleu

À la suite de la blessure de Bernard Le Roux, Jacques Brunel et son staff ont décidé de le remplacer par un autre racingman, à savoir Fabien Sanconnie. L'ancien briviste a joué 600 minutes cette saison sous le maillot "Ciel et Blanc".

Le supporter qui a insulté Zebo suspendu de stade à vie

Le 12 janvier dernier, l'Ulster recevait le Racing 92 et l'emportait (26-22). Un match marqué notamment par les insultes racistes reçues par Simon Zebo de la part d'un supporter irlandais.

Après une enquête du club, l'homme en question a été retrouvé et suspendu de stade à vie.

Labit et Travers démarchés par deux fédérations

Les deux entraîneurs du Racing 92, sous contrat jusqu'en 2022 ont été démarchés par deux fédérations, notamment par la Fir, la Fédération Italienne de rugby pour prendre les reines de la Squadra Azzura après la Coupe du Monde au Japon. Labit a, par ailleurs, été contacté par Mickaël Cheika pour intégrer le staff des Wallabies.