Dans quel état d’esprit êtes-vous pour la saison prochaine ?

J’appréhende la reprise parce que c’est dur d’effacer notre fin de saison. Ça a été émotionnellement très fort, très dur, très négatif et très sombre. J’ai été obligé de partir loin d’ici pour évacuer tout ça et quand je suis revenu je n’avais pas l’impression que mon départ aux Etats-Unis avait changé grand-chose. Quoiqu’il arrive il faut qu’on essaye d’avancer, nous n’avons pas le choix de toute façon.

" Nous avions les moyens et on a flanché au plus mauvais moment" "

Vous avez terminé la phase régulière à la huitième place cette saison, quels sont les objectifs pour la suite ?

Quand je vois les équipes se renforcer et les ambitions montantes de tout le monde, je me dis que l’on ne peut pas rater le train. Montauban reste Montauban, c’est une belle équipe de Pro D2, aujourd’hui est ce que l’on a l’ambition de se battre avec les autres ? On peut. Cette année nous avions les moyens et on a flanché au plus mauvais moment.

Qu'est ce qui peut faire la différence pour cette nouvelle saison ?

Je pense que le recrutement d‘expérience que l’on a fait va nous amener ce qui nous a manqué su les matchs cruciaux. On a manqué cruellement d’intelligence par moments et cela vient aussi de l’expérience donc je croise les doigts pour que cela marche.