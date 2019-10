Daubagna et Lespiaucq prolongent, Read présent contre l'Angleterre... Les 5 infos de ce mercredi

Daubagna et Lespiaucq prolongent à Pau

Bonne nouvelle pour les supporters de la Section paloise, les deux cadres Thibault Daubagna (25 ans) et Quentin Lespiaucq (24 ans) ont décidé de rester au Hameau et sont sur le point de signer une prolongation de contrat de deux ans. Le club béarnais a officialisé ces signatures mercredi.

La paire de centres gallois devrait jouer face aux Boks

L'entraîneur adjoint du pays de Galles Neil Jenkins a déclaré ce mercredi n'avoir "aucun doute" sur le fait que sa paire de centres formée par Hadleigh Parkes et Jonathan Davies serait rétablie pour la demi-finale de Coupe du monde dimanche contre l'Afrique du Sud à Yokohama (banlieue de Tokyo). Pour rappel, Davies s'était blessé à la cuisse face aux Fidji et avait dû manquer la rencontre face à la France. Il avait été remplacé au pied levé par Owen Watkin.

Read sera présent face à l'Angleterre

Kieran Read (Nouvelle-Zélande) face à l'IrlandeIcon Sport

Le capitaine néo-zélandais Kieran Read a été ménagé en ce début de semaine, à cause une douleur au mollet contractée lors du quart de finale victorieux contre l’Irlande (46-14). Pas de quoi remettre en cause la présence du numéro 8 des All Blacks samedi pour la demie face à l’Angleterre.

John Mitchell accuse les All Blacks d'espionnage

Affaire d'espionnage, acte 2 : John Mitchell, entraîneur de la défense anglaise et ancien sélectionneur néo-zélandais, a insinué mercredi que les All Blacks étaient derrière la caméra qui aurait filmé l'entraînement du XV de la Rose, la veille, avant la demi-finale de Coupe du monde entre les deux équipes qui se jouera samedi à Yokohoma.

Brussow met un terme à sa carrière

Le flanker sud-africain de Northampton Heinrich Brussow met un terme à sa carrière à cause de blessures récurrentes. Joueur du club anglais depuis 2017, l'international sud-africain aura disputé à peine plus de vingt matchs sous ces couleurs, lui qui était considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste à ses débuts en sélection.