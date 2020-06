Date de reprise connue pour Agen, cinq recrues à Grenoble... Les 5 infos de ce vendredi

Reprise ce lundi à Agen

Alors que la plupart des clubs de l'élite ont repris le chemin en début de semaine, le SUA figurait parmi les derniers à ne pas avoir indiqué de date de reprise. C'est finalement chose faite : les joueurs agenais prendront le chemin de l'entraînement ce lundi 8 juin. Après avoir fait un bilan médical individualisé, les joueurs du SUA reviendront au stade Armandie pour entamer une préparation physique. "Un programme de préparation physique minimal en petits groupes de travail séparés. Cette reprise se déroulera en deux demies journées par semaine", a indiqué le SUA dans un communiqué.

Cinq recrues et deux prolongations à Grenoble

Le FCG a annoncé la "deuxième vague" de son recrutement pour la saison prochaine. Ainsi, le club isérois enregistre ainsi les arrivées de deux piliers géorgiens : le Neversois Ilia Kaikatsichvili et le Vannetais Nika Neparidze, qui avait déjà signé à l'été 2019 mais était resté en prêt en Bretagne. Le FCG a aussi officialisé les signatures du troisième ligne clermontois Julien Ruaud, du centre de Mont-de-Marsan Adrien Séguret ainsi que de l'ailier d'Agen Benito Masilevu. Tous ont signé pour deux saisons, mis à part Neparidze qui est sous contrat jusqu'en 2021.

En parallèle, le club grenoblois a aussi annoncé les prolongations de deux jeunes joueurs : le pilier droit international U20 Régis Montagne (19 ans), ainsi que le centre Romain Fusier (20 ans), également international U20. Les deux espoirs ont prolongé jusqu'en 2022.

Toulouse : grand succès pour le mur de soutien

Il y a quelques semaines, le Stade toulousain avait fait appel à la solidarité de ses supporters en lançant son mur du soutien. Une initiative qui permettait à ses derniers d'acheter une brique personnalisée avec le nom de chacun (selon deux formules à 30 ou à 150 euros), laquelle serait ensuite apposée dans un mur dans l'enceinte du stade Ernest-Wallon. Voilà qui a connu un vrai succès. Comme l'a indiqué le président Didier Lacroix cette semaine, le club a vendu 12 000 briques, à un prix moyen de 60 euros, ce qui représente environ 720 000 euros au total.

Spencer signe à Bath

Le club de Bath a annoncé la signature du demi de mêlée anglais Ben Spencer (27 ans). Le joueur des Saracens a notamment été appelé pendant la Coupe du monde par le sélectionneur Eddie Jones et a participé à la finale perdue face à l'Afrique du Sud. Bath a également annoncé les arrivées du deuxième ligne Will Spencer (27 ans), en provenance de Leicester, mais qui a déjà évolué à Bath de 2011 à 2016, et du pilier sud-africain Juan Schoeman (28 ans), en provenance des Sale Sharks (Pro14).

Colomiers : premier contrat pro pour Tartas

Le club columérin a annoncé la prolongation de son jeune pilier Guillaume Tartas (23 ans). Le pilier gauche formé au club qui a fait ses débuts en Pro D2 en mars 2019, a en effet signé son premier contrat professionnel qui le lie au club jusqu'en 2021. Cette saison, il a participé à 10 matchs de championnat avec l'USC. C'est le sixième joueur à prolonger son aventure avec Colomiers en trois jours.