Danty suspendu, deux Toulousains victimes de la varicelle, Retrouvez les cinq infos de ce jeudi

Danty suspendu jusqu'à la fin de la saison régulière

Le centre du Stade-Français ne pourra pas jouer avec le groupe jusqu'à un éventuel barrage. En cause, son raffut le coude en avant le 13 avril dernier face à Agen. Il est coupable de "jeu dangereux" et sera requalifié à partir du dimanche 26 mai.

Sekou Macalou, lui, ne loupera que le prochain match face à Clermont. Son geste est reconnu dangereux mais à un degré inférieur.

37 joueurs pour préparer le Mondial au Japon

Ils seront 37 à disposition du XV de France pour préparer la prochaine Coupe du Monde. La FFR en avait fait la demande auprès de la Ligue Nationale de Rugby. Une liste qui sera dévoilée le 18 juin prochain et dans laquelle était initialement prévue 36 joueurs. Les joueurs qui ne participent pas aux phases finales seront présent dès le départ de la préparation avant d'être rejoins au fur et à mesure par les barragistes, des demi-finalistes et les finalistes

Jérôme Garcès et Wayne Barnes arbitreront les finales Européennes

L'arbitre français Jérôme Garcès a été désigné par le comité de sélection de l'EPCR pour arbitrer la finale de Champions Cup entre le Leinster et les Saracens. Il sera accompagnés de Romain Poite et Pascal Gauzère.

Deux joueurs souffrent de la varicelle au Stade Toulousain

Maks Van Dyk et Florian Verhaeghe ne pourront pas se déplacer à Castres pour cause de varicelle. William Servat l'a confirmé en conférence de presse. Maxime Médart ne sera pas non plus de la partie puisqu'il a été mis au repos par le staff.

Mourad Boudjellal justifie la mise à l'écart de Marc Dalmaso

Le talonneur international Marc Dalmaso sera remercié à l'issu de la saison. Il ne pouvait être présent avant à cause d'une lourde opération pour soulager sa maladie de Parkinson. Il n'est "pas mis à l'écart" selon le président mais sera utilisé dans les bureaux pour faire "des dossiers concernant certaines situations durant des mêlées"