Daly à l'arrière du XV de la Rose, des signatures en Top 14... Les 5 infos de ce vendredi

Daly à l'arrière du XV de la Rose

Eddie Jones a décidé de changer son XV de départ pour la réception de l'Irlande. En l'absence de Mako Vunipola, Joe Marler sera titulaire au poste de pilier gauche. Manu tuilagi sera de retour au centre aux côtés de son capitaine, Owen Farrell. Eliott Daly remplacera George Furbank à l'arrière. Jonathan Joseph prendra place sur l'aile du XV de la Rose.

Toner remplace Henderdon, blessé, contre l'Angleterre

Iain Henderson doit déclarer forfait pour la rencontre face à l'Angleterre pour des raisons familiales. Un coup dur pour la bande à Andy Farrell avant de se rendre à Twickenham. Devin Toner démarrera dans le XV des titulaires en numéro 4 et Ultan Dillane commencera la rencontre sur le banc.

Palisson joker médical au Stade Français

Alexis Palisson débarque au Stade français en tant que joker médical pour pallier la blessure de Ruan Combrinck. L'ailier et arrière français rejoint le club de la capitale pour l'aider dans sa fin de saison. À bientôt 33 ans, Palisson est d'ores et déjà mis à disposition du groupe professionnel de Paris et peut postuler pour disputer la rencontre face à Bayonne, samedi.

Agen prépare la saison prochaine

Le club Lot-et-Garonnais vient d'annoncer une nouvelle recrue. Il s'agit du pilier du Castres Olympique Sosefo Falatea. Il a participé à sept rencontres de championnat cette saison. Annoncé sur le départ, le talonneur Paula Nguamo a finalement décidé de rester au club. Il vient de prolonger son contrat de deux saisons et sera un joueur du SUA jusqu'en 2022.

Des renforts et des prolongations à Colomiers

Selon des informations de La Dépêche, l'actuel leader de Pro D2 a des bonnes nouvelles qui vont par paire. Anthony Corletta et Aldric Lescure aurait signé pour les 3 prochaines saisons avec Colomiers. Josua Vici devrait prolonger son contrat jusqu'en 2023. Alors que son cousin aurait signé son premier contrat professionnel, Peni Rokoduguni sera columérin jusqu'en 2022.