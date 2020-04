CVC gèle son investissement dans le 6 Nations, Kean retire sa candidature... Les 5 infos de ce mardi

CVC gèle son projet d'investissement dans le Tournoi

En novembre dernier, CVC et le comité des 6 nations annonçaient être en discussion exclusive. Le fonds d'investissement britannique, basé au Luxembourg, envisageait de racheter 14 % des parts du Tournoi des 6 nations pour 300 millions de Livres sterling (environ 340 millions d'euros). Depuis, la compétition 2020 n'a pas pu aller à son terme en raison de l'épidémie de Coronavirus, et l'incertitude liée à la situation actuelle a poussé CVC à mettre en sommeil les négociations.

Onze Wallabies demandent la tête de Castle

Onze anciens Wallabies ont signé une lettre réclamant le départ de Raelene Castle, la patronne de Rugby Australia. Les noms ont du poids : Nick Farr-Jones, George Gregan, Michael Lynagh, Simon Poidevin, Phil Kearns, Rod McCall, Jason Little, Nathan Sharpe, Stirling Mortlock, George Smith, Stephen Moore. Ils vont être reçus par le Comité Directeur de RA et son président Paul McLean.

George Gregan ballon en main avec les WallabiesIcon Sport

World Rugby : Francis Kean retire sa candidature

Le président de la fédération fidjienne Ratu Vilikesa Bulewa Francis Kean, soutien de l’Anglais Bill Beaumont pour les élections à la présidence de World Rugby et candidat à l’un des sept postes disponibles au sein du Comité exécutif de World Rugby avec l'actuel président de la Fédération international, jette l'éponge. Le Sunday Times avait dévoilé deux rapports d'Amnesty International pointant du doigt des agissements violents et homophobes de Francis Kean, reconnu coupable d'homicide involontaire en 2006.

Tillous-Borde écarté du RCT

Entraîneur des trois-quarts toulonnais depuis 2018, Sébastien Tillous-Borde ne sera pas conservé la saison prochaine. L'ancien demi de mêlée était arrivé sur la rade en 2011. Avec le RCT, il a connu les grandes heures de gloire et notamment les trois titres de champion d'Europe (2013, 2014 et 2015). Il devrait être remplacé par Julien Dupuy, présent au club depuis quelques semaines et jusque-là en charge des skills.

Sébastien Tillous-Borde (Toulon)Icon Sport

Un troisième ligne tongien signe à Aurillac

Le Stade Aurillacois continue d'étoffer son effectif en vue de la saison prochaine. Ce mardi, le club cantalou a annoncé la signature de Onehunga Havili Kaufasi (24 ans). Le troisième ligne tongien (1,95 m, 112 kg), passé par la Western Force et Exeter, n'a pas joué la moindre minute avec la franchise des Sunwolves cette saison. Il s'est engagé pour deux ans dans le Cantal.