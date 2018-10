Cruden de retour, Toulouse fait appel pour Kaino... Les 5 infos qu'il ne fallait pas rater vendredi

Aaron Cruden de retour face à Newcastle

Avec ses trois ouvreurs sur le flanc, le MHR avait dû débuter sa campagne européenne avec Ruan Pienaar en 10. Fin de série puisque le Néo-Zélandais Aaron Cruden fera son retour ce week-end. Celui-ci est enfin rétabli d'une blessure au mollet. Montpellier devra se méfier d'une surprenante équipe de Newcastle qui a, à la surprise générale, fait tomber le RCT dimanche dernier.

Toulouse fait appel de la suspension de Jérôme Kaino

Ce n'était une surprise pour personne, le Stade Toulousain a décidé de faire appel de la décision de l'EPCR de suspendre le troisième-ligne All-Black. Celui-ci s'était rendu coupable d'un plaquage à l'épaule sur Jamie Roberts, lors de la victoire des Toulousains à Bath.

Jerome Kaino (Toulouse) contre la RochelleIcon Sport

Pro D2 : Béziers - Aurillac se jouera à Narbonne

Prové de leur pelouse du stade de la Méditerrannée, L'ASBH a dû s'entendre avec le club d'Aurillac afin de jouer au mieux leur rencontre comptant pour la 9e journée de Pro D2. La Fédération, consciente que le stade de Narbonne n'est pas aux normes de la Pro D2 a pour l'occasion reclasser le stade afin que la partie puisse avoir lieu.

Coupe du Monde : Michael Cheika soutenu par sa Fédération avant le Mondial 2019

Bien que l'Australie ait perdu six de ses huit derniers matches et n'a pu échapper à la dernière place du Rugby Championship qu'à la faveur d'un incroyable renversement de vapeur en Argentine, sa fédération le soutient toujours. Cameron Clyne son président, l'a assuré "Nous le soutenons complètement, la réalité, c'est que nous le soutenons et nous soutenons la structure qu'il a mise en place. Il faut laisser votre coach choisir l'équipe qu'il souhaite"

Four Nations - Michael Cheika (Entraineur de l'Australie) contre la Nouvelle-ZélandeIcon Sport

Lawes sera un Saint jusqu'en 2021

L'international anglais de 28 ans Courtney Lawes, a prolongé son contrat chez les Saints. Au club depuis 2008, il a passé sa carrière entière sous le même maillot et continuera l'aventure jusqu'en 2021. Les Northampton Saints sont actuellement 9èmes de Premiership.