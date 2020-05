Coville, Couilloud, Germain... Qui sera le grand demi de mêlée de demain ?

Arthur Coville (22 ans, Stade français)

Véritable révélation de la saison 2017-2018 (12 titularisations en 18 matchs de Top 14) le jeune demi de mêlée breton a ponctué son magnifique exercice en étant le capitaine des U20 champions du monde en France. S'en suivit un exercice 2018-2019 plus difficile freiné par une blessure. Mais cette saison, Arthur Coville a remis la marche avant. Titulaire à dix reprises en 17 journées de Top 14, il est le demi de mêlée le plus utilisé par le club parisien.

Numéro 9 extrêmement complet, Arthur Coville impressionne par sa maturité et son leadership bien au-dessus de la moyenne. La charnière qu'il forme avec Nicolas Sanchez était l'une des rares satisfactions du côté du club de la capitale avant l'interruption du championnat. Avec la non-prolongation de Clément Daguin et l'absence actuelle de recrue à son poste, il est clair que les dirigeants du Stade Français ont confiance en leur pépite pour remettre le club sur les bons rails dès la reprise du Top 14.

Arthur Coville, champion du monde avec France U20Icon Sport

Quentin Delord (21 ans, Brive)

Un autre champion du monde U20, cette fois-ci membre du squad de 2019. Si ses deux saisons au LOU entre 2017 et 2019 ont été riches d'enseignements, elles n'ont pas permis au demi de mêlée d'afficher son talent sur les terrains professionnels. Seulement 12 minutes en Top 14 lors de sa première saison, puis un exercice 2018-2019 cantonné à faire le banc en Champions Cup.

Pourtant, le potentiel de Quentin Delord est bien réel. Il a donc fait le choix de revenir dans son club formateur l'été dernier. Quatrième dans la hiérarchie des numéro 9 derrière Blanc, Lobzhanidze et Delarue, il a réussi à disputer 5 rencontres de Top 14 et 2 de Challenge Cup. Avec tous ces demis de mêlée potentiellement sous contrat avec le CAB jusqu'en 2022 (Blanc possède une année en option en 2021), Delord devra batailler pour devenir un joueur important de l'effectif corrézien. Mais il en est largement capable.

Quentin Delord (Brive) face à MontpellierIcon Sport

Barnabé Couilloud (21 ans, Biarritz)

Une des révélations de la saison en Pro D2. Privé de temps de jeu à Lyon, son club formateur, le frère cadet de Baptiste Couilloud a fait le choix de redescendre d'un échelon pour faire ses débuts professionnels. Grand bien lui en a pris : s'il compte moins de titularisations que James Hart, il est bien le demi de mêlée le plus utilisé de l'effectif biarrot avec 707 minutes de jeu en championnat.

Demi de mêlée très entrepenant, il excelle dans le rôle d'impact player. "À chaque fois, il a pu dynamiser les matchs avec sa vitesse de course et son tempo, appréciait en début de saison son directeur sportif Matthew Clarkin. Il joue beaucoup à l’instinct, ses prises d’initiatives autour des rucks sont intéressantes." Ainsi, comme il le souhaitait en signant au BO, Barnabé Couilloud s'est enfin fait un prénom. Et ce n'est que le début.

Barnabe Couilloud (Biarritz) contre Valence-RomansIcon Sport

Baptiste Germain (19 ans, Bordeaux-Bègles)

La façon dont le jeune Girondin a enflammé le marché des transferts fin 2019 est représentative de son talent. Considéré comme un des plus gros potentiels français à son poste, il est le plus jeune joueur de l'histoire de l'UBB à avoir bénéficié d'un contrat espoir. Surclassé avec les U20 pour le 6 Nations 2019, Germain a très vite laissé apercevoir ses qualités techniques infaillibles, mais aussi une excellente vitesse de pointe et des appuis tranchants.

Cantonné à une seule feuille de match en Challenge Cup cette saison, il a cédé aux avances du Stade Toulousain pour la saison prochaine, qui cherche à compenser les départs de Sébastien Bézy et Pierre Pagès. Le jeune girondin sera néanmoins en concurrence avec l'international Antoine Dupont, la recrue rochelaise Alexis Balès et la nouvelle pépite Théo Idjellidaine. À lui de s'imposer et de confirmer les attentes placées en lui.

Baptiste Germain (France U20) face à l'ÉcosseIcon Sport

Kévin Viallard (19 ans, Clermont)

Demi de mêlée précoce, il a fait ses débuts en Top 14 à seulement 18 ans. S'il n'a plus refait d'apparition chez les pros cette saison, Kévin Viallard continue son apprentissage avec les espoirs de l'ASM et l'équipe de France U20. Déjà dans le groupe lors du 6 Nations 2019, il a été victime d'une rupture d'un ligament croisé lors d'un stage avec ces mêmes Bleuets. Revenu à la compétition sept mois plus tard , il a de nouveau été appelé cette année pour participer au Tournoi, malheureusement interrompu par l'épidémie de Covid-19.

"Dans un avenir proche, je veux essayer de regoûter au Top 14 et de remonter avec le groupe pro. L'objectif est de refaire des matchs et parvenir à enchaîner.", déclarait-il à La Montagne lors de son retour de blessure. Avec l'arrivée de Sébastien Bézy, mais surtout les départs de Greig Laidlaw et Charlie Cassang, le demi de mêlée formé à Brive devrait être en troisième position dans la hiérarchie des numéro 9. De quoi, peut-être, retrouver le Top 14 et surtout continuer à progresser.

Kévin Viallard (Clermont) contre LyonIcon Sport

Quel demi de mêlée réussira la plus grande carrière ? Sondage 6320 vote(s) Arthur Coville Quentin Delord Barnabé Couilloud Baptiste Germain Kévin Viallard

Par Baptiste Pery