Qualifications Mondial 2023 : Chili, Côte d'Ivoire et Sénégal au top

En Afrique, était donné ce samedi le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, comptant pour le 2e tour des qualifications de la Zone Afrique. Une journée étonnante puisque l'on a assisté à deux surprises : dans la poule B, le Sénégal (54e nation mondiale) est allé l'emporter au Kenya (32e) sur le score de 20 à 19 (2 essais à un).

Dans l'autre match du jour, la Côte d'Ivoire (42e nation mondiale) de Bakary Meïté s'est imposée à domicile contre le grandissime favori de ces éliminatoires et pour le titre de champion d'Afrique, la Namibie (25e). Un succès net et sans bavure 24-13 (3 essais à 2) qui laisse augurer un grand avenir pour les Éléphants.

Enfin, dans la zone Amériques, le Chili poursuit sa route après son succès sur tapis vert face à la Colombie. Des cas de covid chez les Toucans ont conduit à l'annulation pure et simple de ce tour de qualifications. De fait, les Condors chiliens se qualifient pour le tour suivant où ils retrouveront le Brésil (11 juillet) et l'Uruguay (25 juillet). Seul le meilleur des trois gagnera son ticket pour défier le champion d'Amérique du Nord en octobre et se qualifier directement pour France 2023.

A noter que les prochains matchs de qualifications au programme concerneront la zone Océanie, avec le manche aller entre les Samoa et le Tonga ce vendredi 9 juillet à Auckland, et la zone Afrique avec deux oppositions mercredi : Namibie - Madagascar et Sénégal - Zambie.