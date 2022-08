L’aventure a débuté le 11 juillet dernier. Parti de Lille, le train de la Coupe du monde sillonne l’Hexagone pour faire découvrir au grand public l’histoire du rugby et du plus bel évènement qu’il existe dans le monde du ballon ovale. Au total, ce train-exposition fera escale à cinquante-et-une reprises, la dernière étant prévue à Paris en novembre prochain. Alors au cœur de ce périple de cent quatorze jours et onze mille kilomètres, le Village Rugby pose ses valises ces 26 et 27 août à Toulouse, sans le train pour l’instant, qui rejoindra la ville rose dans quelques semaines.

Au programme, comme d’habitude, deux jours d’exposition, de découverte pour admirer le rugby dans toute sa splendeur. Toutes les équipes déjà qualifiées pour la compétition seront présentées de manière détaillée. Claude Atcher s’est exprimé sur cette initiative mise en place pour offrir une autre visibilité à notre sport : "C’est un projet co-construit avec la SNCF. Ce train sera le lien entre le ballon ovale et les Français. Il sera un lieu de rencontre et de convivialité pour connecter les fans et le grand public à notre événement. D’autant plus que c’est à bord d’un moyen de transport respectueux de l’environnement, conforme à nos objectifs d’organiser un événement conscient de ses responsabilités ".

Les festivités ont débuté ce vendredi, à 10 h 30. Sont tout d’abord prévus des animations pour les enfants des centres de loisirs de la ville rose. Ils pourront notamment être initiés au rugby. D’autres activités seront mises en place par le ministère de l’intérieur et France Pare-Brise dans la matinée.

La Webb Ellis Cup, trophée de la Coupe du monde, le 14 décembre au Palais Brongniart à Paris lors du tirage de la Coupe du monde 2023Getty Images

Le trophée Webb-Ellis et des internationaux au programme

Après avoir goûté, peut-être pour la toute première fois au cuir, les plus jeunes pourront voir de près certaines de leurs idoles. Des joueurs internationaux seront présents dans la cité toulousaine pour une séance de dédicaces. La journée de vendredi est également rythmée par un tournoi de rugby à cinq, du "touch", c’est-à-dire sans plaquage, bien évidemment. À noter que ce vendredi, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc se rendra sur place aux alentours de 17 heures.

Pour ce qui est du samedi, des animations seront toujours mises à disposition du grand public. Une session de job dating à destination de réfugiés statutaires verra le jour en partenariat avec Ovale Citoyen, tout comme une initiation aux gestes de premier secours. En plus de toutes ces plateformes, il sera possible de se tester techniquement parlant. Des petits jeux de passes de précision par exemple n’attendront que vous !

Sans oublier le fameux mur d’images virtuel. Vous l’aurez compris, durant quarante-huit heures, le parvis du Stadium de Toulouse n’attend que vous pour participer, à votre manière, à la grande fête de la Coupe du monde 2023.