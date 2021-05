Le comité toulousain de France 2023 s’est installé au CREPS en la présence de Claude Atcher

La Coupe du monde 2023 en France, c’est déjà demain. Le Comité d’organisation, représenté par Claude Atcher est venu au CREPS de Toulouse ce mardi afin de visiter les nouveaux locaux du comité régional. Sous la direction de l’ancien joueur columérin Cédric Coll en tant que directeur de site, une équipe de dix éléments Campus 2023 recrutée depuis décembre a établi ses quartiers dans les hauteurs du château du CREPS, dans le Sud toulousain. L’ancien ouvreur ou arrière Cédric Coll se disait "fier de porter le maillot France 2023. Au CREPS, nous sommes au cœur d’une histoire sportive forte, au milieu des sportifs et avec la volonté de la région de nous accueillir dans ces locaux."

" Le choix de déconcentrer l’organisation est une réussite "

Alors que des espaces communs et autres terrains de beach volley étaient par ailleurs inaugurés, Claude Atcher appréciait l’action des ces apprentis Campus 2023. "Le choix de déconcentrer l’organisation est une réussite. L’impact sociétal des embauches de ces jeunes nous rend particulièrement fiers. On veut démontrer que l’organisation des événements sportifs sont à une charnière de leur existence avec un ancrage dans les problématiques de la société et des territoires, comme ce peut être le cas avec Campus 2023 qui va permettre de mieux structurer nos organisations et clubs afin d’accueillir ensuite au mieux l’afflux de nouveaux licenciés." Depuis le 22 mars, 1500 des 3000 apprentis sont déjà en postes dans les comités quand ceux rejoignant les clubs pourront le faire début juin.

Le comité toulousain de France 2023 s’est installé au CREPS en la présence de Claude AtcherRugbyrama

Le Monsieur Mondial 2023 en a aussi profité pour faire un point sur la billetterie, faisant état d’1 million de billets vendus en 24 heures dernièrement avec 56% des acheteurs français. Alors que 100% des packs ont été vendus, 84% des billets des matches à disputer à Toulouse ont ainsi été vendus, le Comité estimant à environ 35 millions d’euros les retombées par ville et par match. Pour les retardataires ou déçus, il y aura une deuxième phase de vente en septembre (il resterait entre 200 000 et 300 000 billets à vendre au grand public).

Enfin, le programme sponsoring est aussi une satisfaction, car bouclé avec 30 entreprises associées à l’événement (dont 70% françaises). Rayon éco-responsabilité, 15 projets RSE sont en cours de finalisation quand en novembre prochain, quatorze managers des nations qualifiés viendront visiter les camps de base potentiels de leurs équipes, prochain enjeux sportif et économique de l’aventure France 2023.