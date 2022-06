Compétition phare du rugby africain, l'Africa Cup 2022 se déroulera du 1er au 10 juillet prochain en France. L'édition de 2022, co-organisée par France 2023 et par Rugby Afrique, se jouera donc à Marseille et à Aix-en-Provence. Les huit meilleures nations du continent africain s'affronteront sous la forme d'un tournoi à élimination directe.

L'équipe qui remportera la compétition se qualifiera pour la Coupe du monde de 2023 et rejoindra la poule A avec la France et la Nouvelle-Zélande. La phase préliminaire de l'Africa Cup s'est déroulée en 2021 et a désigné les huit équipes qui joueront les quatre quarts de finale. La Namibie est la tenante du titre, sacrée en 2018, après l'annulation de l'édition 2019-2020 à cause du Covid-19.

Les huit équipes finalistes

La Namibie ; le Sénégal ; l'Ouganda ; le Zimbabwe ; le Burkina Faso ; l'Algérie ; le Kenya ; la Côte d'Ivoire.

Les quarts de finale

Namibie - Burkina Faso : le 1er juillet à 18h au stade Pierre-Delort à Marseille (diffusé sur Canal + Décalé).

Zimbabwe - Côte d'Ivoire : le 1er juillet à 21h au stade Pierre-Delort à Marseille (diffusé sur Canal + Sport).

Ouganda - Kenya : le 2 juillet à 15h au stade Maurice-David à Aix-en-Provence (diffusé sur Canal + Sport).

Sénégal - Algérie : le 2 juillet à 18h au stade Maurice-David à Aix-en-Provence (diffusé sur Canal + Sport).

Les vainqueurs du premier et deuxième quart de finale s'opposeront en demi-finale. De même, pour les gagnants du troisième et quatrième quart de finale.

Les demi-finales et la finale

Les demi-finales auront lieu le 6 juillet à Marseille et à Aix-en-Provence. La finale quant à elle se déroulera le 10 juillet à 21h à Aix-en-Provence.

Les matchs de classement pour les perdants se passeront le 6 et 10 juillet.

Africa Cup 2022Other Agency

L'enjeu

Il est simple : le gagnant de l'Africa Cup 2022 aura son ticket pour la Coupe du monde 2023. L'équipe vainqueur rejoindra la poule A où elle retrouvera la France (pays hôte de la compétition), la Nouvelle-Zélande, l'Italie et l'Uruguay. L'équipe finaliste de l'Africa Cup aura quant à elle une dernière chance de se qualifier pour le Mondial 2023 en jouant le Tournoi Final de Qualification qui aura lieu en novembre 2022.