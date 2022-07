Le Tonga se qualifie pour la Coupe du monde 2023. Ils rejoindront la poule B, aux côtés de l'Afrique du Sud, champion en titre, de l'Irlande, de l'Ecosse et de la Roumanie.

Le Tonga s'est imposé face à Hong Kong (44-22). Mais, il reste encore un espoir pour l'équipe hongkongaise puisqu'elle participera au tournoi de repêchages, en novembre, avec le Portugal, les Etats-Unis et le Kenya. Le gagnant fera partie de la poule C (avec le pays de Galles, l'Australie, les Fidji et la Géorgie).