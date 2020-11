Pouvez-vous présenter votre entreprise, qui est devenue Recruteur Officiel de la Coupe du monde 2023 en France ?

PROMAN est une entreprise 100% familiale, spécialisée dans le travail temporaire depuis trente ans. Nous comptons plus de 660 agences réparties dans 13 pays dont plus de 400 agences partout en France. À force de travail et de sérieux nous sommes aujourd’hui le premier acteur indépendant et familial du secteur du travail temporaire et du Recrutement en France et le quatrième au niveau européen. Le tout en gardant notre autonomie, puisque nous détenons 100% du capital de l'entreprise entre mon père, ma mère mon frère et moi.

Comment vous êtes-vous engagés en faveur de France 2023 ?

D'abord, PROMAN a été le Recruteur Officiel de l'Euro 2016 puis de la Coupe du monde féminine de football l'an dernier. Le comité d'organisation de France 2023, avait plusieurs choix qui s’offraient à lui et a sélectionné PROMAN pour son savoir-faire et ses valeurs en adéquation avec leur projet. Notre engagement et notre professionnalisme sur les 2 précédents événements d’envergure internationale organisés en France ont démontré notre expertise et notre implication dans les territoires. PROMAN est présent partout en France, aussi bien dans des villes de petite taille comme Tulle ou Égletons qu’au cœur de grandes agglomérations comme Toulouse, Marseille ou encore Paris. PROMAN est un acteur majeur de l’emploi qui permet à plus de 45 000 collaborateurs intérimaires de travailler en France tous les jours ! Notre mission fait de nous, par essence, une entreprise citoyenne. Le comité d'organisation a été particulièrement sensible à ça.

En quoi se traduit concrètement votre partenariat ?

Nous serons le Recruteur Officiel de la compétition. La question de l’emploi est importante, elle contribue à la réussite d’un tel événement. Tous les regards seront tournés vers la France. Nous montrerons tout notre professionnalisme et notre savoir-faire pour faire rayonner la France dans la gestion et l’organisation d’événements majeurs. Pour la Coupe du Monde de Rugby France 2023, nous allons intervenir à différents niveaux. Cela a commencé par le recrutement des 9 directeurs de site qui piloterons l’organisation depuis les villes hôtes. D’ici à Février 2021, nous accompagnons le comité d’organisation pour le recrutement des 2023 Apprentis dans le cadre de l’opération CAMPUS 2023. CAMPUS 2023 est un Centre de Formation des Apprentis qui va accompagner et former la nouvelle génération des experts du sport en France.

Viendra ensuite fin 2021 et 2022 notre accompagnement pour le recrutement et la sélection des quelques 7 000 bénévoles essentiels à la réussite et à l’organisation de ce type de manifestation. Et enfin, en 2023, nous recruterons de nombreux collaborateurs intérimaires pour toutes les missions essentielles à la compétition. Nous parlons ici, entre autres, des personnes qui vont préparer et mettre les stades aux couleurs de la Coupe du Monde, des hôtes et hôtesses en charge de l’accueil du public et des personnalités, des chauffeurs, manutentionnaires, logisticiens, serveurs ou encore cuisiniers. Des milliers de recrutements sont nécessaires dans l’ensemble des 9 villes hôtes. Et je peux vous dire que nos 1 800 collaborateurs des 400 agences en France sont plus qu’impatients et motivés !

Vous soutenez actuellement le RC Toulon, Colomiers et Provence rugby parmi les clubs professionnels. Pourquoi avoir prolongé votre dynamique dans le rugby avec la Coupe du monde 2023 ?

Vous citez les exemples professionnels du monde du rugby mais nous soutenons aussi beaucoup de clubs amateurs sur l’ensemble du territoires. Et ce dans de nombreuses disciplines. Notre rôle économique et social est important dans les territoires où nous avons des agences. En ce qui concerne la Coupe du monde, l'idée est de faire rayonner la compétition au sens le plus large, et par répercussion la France dans sa globalité, pas seulement l'élite du rugby et les grandes villes. Quand le monde observera la France, il devra y voir un savoir-faire dans l'organisation des matchs, mais aussi dans notre capacité à amener des retombées économiques et sociales partout. Il faut qu'il y ait de l'emploi, du plaisir, de l'inclusion, ce sont aussi les objectifs de France 2023.

En quoi les valeurs que vous portez sont semblables à celles du rugby ?

Notre partenariat avec France 2023 est un magnifique symbole. Nous sommes un acteur majeur de l'emploi en France et nous fêtons nos trente ans cette année ! PROMAN est une entreprise indépendante avec des valeurs familiales très fortes telles que le travail, l’engagement, la convivialité, l'exemplarité et le plaisir. Nous retrouvons tout cela dans le sport en général et particulièrement dans le rugby, dans lequel il y a une vraie résonnance avec PROMAN. De plus, le comité d'organisation porte une vision et une attention particulières sur le volet social et sur l'emploi. C'est pour cela que nous sommes au bon endroit et au bon moment. Nous prenons très à cœur notre rôle dans l'organisation de cet événement. C'est aussi un moyen pour nos clients, nos collaborateurs permanents et intérimaires ainsi que nos partenaires de partager avec nous une belle aventure, de rêver et d'être fiers. Cela nous permet d'entrevoir des moments positifs et nous en avons tous besoin.