France, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud... Quelles équipes composent les cinq chapeaux ?

Les équipes seront tirées au sort pour déterminer la composition des quatre poules dans lesquelles elles se retrouveront. À l’exception de la France, qui sera tirée en premier du fait de son statut de pays hôte, le premier chapeau à être tiré au sort sera le 5, tandis que les quatre équipes du chapeau 1 seront tirées au sort en tout dernier. La première équipe tirée au sort dans chaque chapeau sera placée dans la Poule A, la deuxième dans la Poule B, la troisième dans la Poule C et la quatrième dans la Poule D. Les huit équipes restantes devront passer par le processus de qualification régional et sont réparties dans les chapeaux 4 et 5 en fonction des résultats. Le calendrier, précisant le jour, le lieu et l’heure de chacun des matchs sera annoncé à la fin du mois de février 2021.