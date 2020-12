Fabien Galthié a réagi à la présence de la Nouvelle-Zélande dans la poule A : « Les All Blacks c’est un autre univers, c’est l’équipe trois fois championne du monde et qui est toujours présente dans cette compétition mais aussi tous les ans. C’est une équipe qui perd peu de matchs, c’est un mythe. C’est un premier grand défi qui se présente à nous dès les matchs de poule. » Le sélectionneur français a été interrogé sur ces retrouvailles avec les All Blacks qui étaient déjà dans la même poule que la France en 2011 : « C’était en Nouvelle-Zélande, c’était différent, les hommes et les équipes ont changé. Ce sont les hommes qui portent le maillot qui font les grandes équipes. Les maillots sont beaux, les maillots sont grands, la culture est présente mais ce sont les hommes qui portent le maillot. » Manière de dire que, même si la Nouvelle-Zélande n'a jamais perdu un match de poule, rien n'est joué d'avance.