Eddie Jones: "J'avais cette sensation que nous allions retrouver le Japon"

"J'avais cette sensation au fond de mes tripes, que nous allions retrouver le Japon. Et je n'ai pas été déçu..." raconte d'abord Eddie Jones, par ailleurs marié à une japonaise. "Ma femme a déjà dû acheter un maillot moitié-anglais, moitié-japonnais. Mais je vais travailler sur elle dans les prochaines années pour m'assurer qu'elle mette le bon maillot à la Coupe du monde."

"Les Japonais vont tout faire pour nous battre, on le sait. Ce sera intéressant... Les supporters aussi, ils doivent déjà acheter des billets pour venir au match. J'ai déjà reçu beaucoup de textos d'amis Japonais pour dire toute l'excitation autour de ce match. Et je suis heureux de voir la place qu'a prise cette équipe sur la scène mondiale. Le Japonais ouvrent une voie pour d'autres nations émergentes, en montrant qu'il est possible de s'installer parmi les grands."