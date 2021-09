C'est une nouvelle qui bousculerait pour sûr le calendrier du rugby. Le directeur général de World Rugby, Alan Gilpin, s'est exprimé dans le Télégraph sur un possible bouleversement du calendrier, passant de quatre ans à deux ans l'intervalle entre les Coupe du monde. Selon lui, c'est un concept qu'il juge "intéressant". Mais prudence tout de même, le projet est loin de voir le jour, puisqu'il faut que toutes les parties impliquées puissent se mettre d'accord.

"Les Coupes du monde biennales ont déjà été envisagées et c'est certainement quelque chose que nous continuerons d'envisager" a-t-il déclaré au journal britannique. Pour autant, des bémols sont encore à résoudre, puisque les matchs sont déjà bien nombreux pour les joueurs (plus d'une quarantaine pour les plus utilisés). "Mais le calendrier masculin est très encombré et complexe, avec de nombreuses parties prenantes différentes, et nous devons nous assurer de nous engager avec elles toutes avant d'envisager une Coupe du monde tous les deux ans".