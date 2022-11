Poule A

Comme pourrait le croire un bon nombre de personnes, les Bleus ne résideront pas à Marcoussis durant la Coupe du monde ! Les protéges de Fabien Galthié ont opté pour Rueil-Malmaison, toujours en Île-de-France. À noter que trois équipes de cette poule poseront les valises en Auvergne-Rhône-Alpes. Les Néo-Zélandais seront à Lyon, l'Italie du côté de Bourgoin et la Namibie à Aix-les-Bains. Pour ce qui est de l'Uruguay, ce sera Avignon !

Nouvelle-Zélande : Lyon (Auvergne-Rhône-Alpes)

: Lyon (Auvergne-Rhône-Alpes) France : Rueil-Malmaison (Ile-de-France)

: Rueil-Malmaison (Ile-de-France) Italie : Bourgoin (Auvergne-Rhône-Alpes)

: Bourgoin (Auvergne-Rhône-Alpes) Uruguay : Avignon (Région Sud)

: Avignon (Région Sud) Namibie : Aix-les-Bains (Auvergne-Rhône-Alpes)

Poule B

Cap au Sud pour deux des trois gros poissons de la poule qui croisera celle des Bleus en quart de finale. Les Springboks ont pu prendre leurs repères la semaine passée puisqu'ils logeront à Toulon durant le Mondial. Les champions du Monde en titre ne seront pas très loin des Écossais, qui eux ont logiquement jeté leur dévolu pour Nice. Les Irlandais ont eu choisi le nord et plus particulièrement Tours tandis que les Tonga et la Roumanie seront à Croissy-sur-Seine et Libourne.

Afrique du Sud : Toulon (Région Sud)

: Toulon (Région Sud) Irlande : Tours (Centre-Val de Loire)

: Tours (Centre-Val de Loire) Ecosse : Nice (Région Sud)

: Nice (Région Sud) Tonga : Croissy-sur-Seine (Ile-de-France)

: Croissy-sur-Seine (Ile-de-France) Roumanie : Libourne (Nouvelle-Aquitaine)

Poule C

Les Bleus auront peut-être la chance de croiser le pays de Galles durant leurs jours de décompression. C'est la ville de Versailles qui sera un peu colorée de rouge durant la Coupe du monde avec l'arrivée du XV du Poireau. À plusieurs centaines de kilomètres de l'ïle-de-France, on retrouvera les Wallabies à Saint-Étienne, les Fidji à Lormont et la Géorgie qui sera basée à La Rochelle. Bien évidemment, nous ne connaissons pas encore le camp de base du dernier qualifié. Le dernier billet se joue entre le Portugal et les États-Unis.

Pays de Galles : Versailles (Ile-de-France)

: Versailles (Ile-de-France) Australie : Saint-Étienne (Auvergne-Rhône-Alpes)

: Saint-Étienne (Auvergne-Rhône-Alpes) Fidji : Lormont (Nouvelle-Aquitaine)

: Lormont (Nouvelle-Aquitaine) Géorgie : La Rochelle - Ile de Ré (Nouvelle-Aquitaine)

: La Rochelle - Ile de Ré (Nouvelle-Aquitaine) Vainqueur du tournoi final : annoncé prochainement

Poule D

En ce qui concerne la quatrième et dernière poule, on prend la direction de l'Occitanie pour deux sélections. On pense ici au Japon, qui vivra dans la ville rose, c'est-à-dire Toulouse et les Samoa qui ont choisi Montpellier. Le Touquet-Paris-Plage verra débarquer les Anglais. Pour l'Argentine, ce sera La Baule-Escoublac tandis que le Chili domicilieront dans la commune de Perros-Guirec, en Bretagne.

Angleterre : Le Touquet-Paris-Plage (Hauts-de-France)

: Le Touquet-Paris-Plage (Hauts-de-France) Japon : Toulouse (Occitanie)

: Toulouse (Occitanie) Argentine : La Baule-Escoublac (Pays de la Loire)

: La Baule-Escoublac (Pays de la Loire) Samoa : Montpellier (Occitanie)

: Montpellier (Occitanie) Chili : Perros-Guirec (Bretagne)