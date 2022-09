Du côté de Libourne, la nouvelle a du mal à passer. Le maire de la ville s'est exprimé dans les colonnes de France Bleu : "J'ai un sentiment d'amertume. On avait gagné la confiance de France 2023 et convaincu les Fidjiens de venir. L'hôtel Grand Barrail avait signé un contrat avec les Fidji portant sur plusieurs centaines de milliers d'euros. Et le propriétaire, qui n'est pas de Libourne, a cru bon de nous signifier qu'il ne pouvait pas reporter ses travaux. Il n'a pas compris ce qu'était la coupe du monde de rugby, pensant sans doute à une compétition anecdotique !" Le propriétaire du Château Hôtel Grand Barrail à Saint-Emilion appréciera.