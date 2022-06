Le rugby sera à l'honneur bien avant le coup d'envoi du duel entre la France et la Nouvelle-Zélande. Pour patienter, plusieurs évènements sont mis en place, de manière à faire grimper la température. En premier lieu, le France 2023 Rugby Tour, comprenez par là, le train du rugby qui va sillonner à partir du 21 juillet prochain l'Hexagone. Un voyage de 144 jours qui débutera à Lille et se terminera début novembre, à Paris. Le match d'ouverture, entre les Bleus et les All Blacks sera mis à l'honneur grâce notamment à une expérience immersive en réalité virtuelle. Au total, ce sont 51 villes qui verront passer le train du rugby.

Tous les projets à impact positif de France 2023 (Rugby au Cœur, Campus 2023, Mêlée des Chœurs, XV de la Gastronomie…), seront à découvrir de plus près. La visite se ponctuera par la présence du mythique Trophée Webb-Ellis, remis depuis 1987 au vainqueur du tournoi. Le tout accompagné de Villages Rugby, mis en place avec des animations ouvertes au grand public et aux plus petits. Des ambassadeurs et des joueurs seront présents tout au long de l'aventure