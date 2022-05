On connaît le calendrier des Coupes du monde jusqu'à 2033 ! Réuni cette semaine à Dublin, le comité directeur de World Rugby a désigné par un vote les prochains pays hôtes des Coupes du monde. Comme indiqué par le Midi Olympique, les Coupes du monde 2027 et 2031 se dérouleront en Australie et aux Etats-Unis. Pour l'île-continent, il s'agira du deuxième Mondial après l'organisation de celui de 2003.

Quant aux Etats-Unis, c'est l'aboutissement d'un long projet de développement du rugby, avec notamment la Major League Rugby. Le président Joe Biden avait d'ailleurs poussé la candidature américaine.

Mais ce n'est pas tout. Les féminines connaissent aussi les lieux de leurs grands rendez-vous prochains. En 2025, le Mondial aura lieu en Angleterre, et ensuite, l'Australie et les Etats-Unis organiseront les Coupes du monde suivantes, soit en 2029 et en 2033.