Le coup d’envoi du premier match de la Coupe du monde sera donné le 8 septembre 2023. Mais cet événement planétaire qui s’annonce comme une grande fête populaire a déjà commencé. En effet, depuis ce jeudi et jusqu’au 12 novembre 2022, la Coupe du monde de Rugby 2023 va voyager à travers tout le pays, dans cinquante et une villes, à bord d’un train qui connectera le rugby et les Français. Une tournée de cent quatorze jours dans les territoires, au plus près des clubs et des fans, où 11 000 kilomètres seront parcourus en quatre mois.

Le train est arrivé en gare de Lille-Flandres ce jeudi 21 juillet pour une première étape à Lille Métropole qui se tiendra jusqu’à dimanche, célébrant ainsi une ville qui accueillera cinq matchs de la compétition avec des équipes telles que la France, l’Uruguay, l’Angleterre, l’Écosse, la Roumanie ou les Samoa. Destiné à tous, ce train de quatre voitures fera vivre la Coupe du monde de Rugby France 2023 dans les gares françaises entre expériences immersives, découverte des équipes qualifiées et histoire du rugby, ainsi que les projets à impact positif de France 2023 (Rugby au Cœur, Campus 2023, Mêlée des Chœurs, XV de la Gastronomie…).

La Webb Ellis Cup, trophée de la Coupe du monde, le 14 décembre au Palais Brongniart à Paris lors du tirage de la Coupe du monde 2023Getty Images

La présence à bord du Trophée Webb Ellis, décerné tous les quatre ans au vainqueur de la compétition, sera le clou du spectacle. Cette grande fête du rugby doit permettre d’aller à la rencontre d’un maximum de personnes, des fans de ballon ovale mais aussi des néophytes qui pourront découvrir tout l’univers de ce sport. Elle ne s’arrêtera pas aux quais des gares. Dans quatorze villes, des expositions photos en gare seront présentées pour mettre à l’honneur le rugby sous toutes ses formes - féminin, masculin, professionnel, amateur, rugby-fauteuil - et tous les territoires.

Les neuf villes hôtes de la compétition accueilleront également, pendant deux jours, des Villages Rugby, véritables lieux d’animations ouverts à toutes et tous, pour partager des moments de bonheur et de convivialité autour de l’esprit du rugby.

Un lien entre le rugby et les Français

Les partenaires de la Coupe du monde de Rugby 2023 se sont mobilisés pour offrir au public des animations variées : réalité augmentée, passes de précision, mur d’images virtuel, et bien d’autres. Un terrain de rugby accueillera petits et grands pour des initiations à ce sport. Pendant presque trois mois, ce train de la Coupe du monde va offrir un premier spectacle avant le grand rendez-vous sportif. "Ce train sera le lien entre le rugby et les Français, promet le directeur général de France 2023 Claude Atcher.

Il sera un lieu de rencontre et de convivialité pour connecter les fans et le grand public à notre événement. Nous convions toutes les Françaises et tous les Français où qu’ils se trouvent, à monter à bord de notre aventure ! Qu’importe où vous êtes, le train de la Coupe du monde de Rugby 2023 passera près de chez vous !" Une opération qui doit beaucoup à l’engagement de la SNCF comme le souligne Jean-Pierre Farandou, PDG du Groupe SNCF : "Je suis heureux de concrétiser notre engagement aux côtés de la Coupe du monde de Rugby France 2023 avec la co-production d’une nouvelle tournée promotionnelle qui traversera tous les territoires de notre pays et portera de beaux moments de communion avec les Français et les touristes internationaux. La SNCF et ses équipes mettront toute leur énergie à faire de cette grande campagne un véritable succès."

Les dates du passage du train de la Coupe du monde

JUILLET

21-22-23/07 : Lille Métropole. 24/07 : Le Touquet. 25/07 : Amiens.26/07 : Deauville.

27-28/07 : Rennes. 29-30/07 : Saint-Malo.31/07-01/08 : Brest.

AOÛT

02-03/08 : Vannes. 04-05/08 : Tours.

06-07-08/08 : Nantes.09-10/08 : La Rochelle. 11-12/08 : Angoulême 3-14-15/08 : Bordeaux. 16-17/08 : Dax. 18-19/08 : Bayonne.

20-21/08 : Biarritz. 22-23/08 : Pau.

24/08 : Tarbes.25-26/08 : Agen.

26-27/08 : Village Rugby Toulouse.

28/08 : Narbonne.30-31/08 : Montauban

SEPTEMBRE

01/09 : Carcassonne. 03-04/09 : Perpignan. 05/09 : Béziers. 06-07/09 : Montpellier.

08-09-10/09 : Marseille. 11-12/09 : Toulon.

13-14-15/09 : Nice.17-18/09 : Nîmes.

21/09 : Avignon.24/25/26/09 : Saint-Étienne.28/09 : Bourgoin-Jailleu.30/09-01-02/10 : Lyon.

OCTOBRE

05-06/10 : Grenoble. 08-09/10 : Annecy.

10-11/10 : Bourg-en-Bresse.12-13/10 : Mâcon.

15-16/10 : Dijon 17/10 : Besançon. 18-19/10 : Nancy.20-21/10 : Metz.22-23/10 : Strasbourg.

25-26/10 : Orléans.27-28/10 : Poitiers.29-30/10 : Limoges.31/10-01/11 : Toulouse.

NOVEMBRE

02-03/11 : Brive.05-06/11 : Aurillac.07-08/11 : Clermont.09/11 : Nevers.10-11-12/11 : Paris.