Proman est le nouveau recruteur officiel de la Coupe du monde 2023 qui aura lieu en France. L’entreprise devra s’occuper de tout le recrutement lié à l’organisation de cet évènement. Pour cette société, ça ne sera pas la première fois qu’elle sera chargé d’une telle responsabilité, comme l’indique son Directeur Général Roland Gomez : "Proman a été le Recruteur Officiel de l'Euro 2016 puis de la Coupe du monde féminine de football l'an dernier. Le comité d'organisation de France 2023, avait plusieurs choix qui s’offraient à lui et a sélectionné Proman pour son savoir-faire et ses valeurs en adéquation avec leur projet."

Un choix du comité d’organisation qui s’explique aussi par la couverture territoriale de l’entreprise en France : "Proman est présent partout en France, aussi bien dans des villes de petite taille comme Tulle ou Égletons qu’au cœur de grandes agglomérations comme Toulouse, Marseille ou encore Paris".

Le recrutement a déjà débuté

La Coupe du monde de rugby en France arrive très vite. Pour cela Proman doit déjà se pencher sur le recrutement, en collaboration avec le comité d’organisation : "Cela a commencé par le recrutement des 9 directeurs de site qui piloterons l’organisation depuis les villes hôtes", explique Roland Gomez.

Le Directeur Général de Proman poursuit en expliquant le calendrier de recrutement mis en place : "D’ici à Février 2021, nous accompagnons le comité d’organisation pour le recrutement des 2023 Apprentis dans le cadre de l’opération Campus 2023. Campus 2023 est un Centre de Formation des Apprentis qui va accompagner et former la nouvelle génération des experts du sport en France. Viendra ensuite fin 2021 et 2022 notre accompagnement pour le recrutement et la sélection des quelque 7 000 bénévoles essentiels à la réussite et à l’organisation de ce type de manifestation. Et enfin, en 2023, nous recruterons de nombreux collaborateurs intérimaires pour toutes les missions essentielles à la compétition."

Une réussite familiale

Si les organisateurs de la Coupe du monde 2023 en France ont décidé de faire confiance à Proman, c’est aussi parce que c’est une entreprise familiale proche des valeurs du rugby. "Proman est une entreprise 100% familiale. Nous sommes aujourd’hui le premier acteur indépendant et familial du secteur du travail temporaire et du Recrutement en France et le quatrième au niveau européen. Le tout en gardant notre autonomie, puisque nous détenons 100% du capital de l'entreprise entre mon père, ma mère mon frère et moi", déclare Roland Gomez. Avec plus de 45 000 collaborateurs intérimaires en France, Proman est donc le nouveau recruteur de France 2023.