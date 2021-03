S’il y a eu quelques bugs, devant l’afflux de connexions, l’ensemble du premier contingent a trouvé preneur en quelques heures.

Le directeur général de France 2023, s’en est félicité par communiqué. "Après un nombre record d’inscriptions à la Famille 2023, qui totalisent désormais plus de 500 000 membres, 150 000 fans étaient connectés ce midi au site tickets.rugbyworldcup.com, pour accéder à la billetterie France 2023. Cette affluence exceptionnelle, au-delà de nos espérances, confirme l’engouement du public pour la Coupe du Monde de Rugby 2023, et l’appétence pour les produits proposés par le Comité d’Organisation France 2023, à savoir les Packs Equipe et les Packs Ville".

Il en a profité pour annoncer aussi que la deuxième vague de la vente réservée à la "famille 2023", débutera le 18 mars à 18 heures. La vente pour le grand public débutera le 6 avril 2021, à 18 heures.