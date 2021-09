Le coup d'envoi sera donné le 8 septembre précisément et la compétition sera lancée par une affiche ô combien alléchante : le XV de France affrontera les All Blacks, triple champions du monde. Mercredi prochain, nous serons donc à deux ans pile de ce moment que la France attend depuis 2007..

Pour l'occasion, France 2023 a donc décidé de marquer le coup en préparant une série de vidéos drôles et décalées qui ont été tournées dans chacune des villes hôtes : à Lyon, vous retrouverez l'ancien international tricolore Sébastien Chabal qui mènera une enquête très particulière. A Toulouse, les stars du Stade toulousain Julien Marchand, Antoine Dupont, Romain Ntamack et Cyril Baille se prêteront au jeu de l'interview décalée. A Nantes, deux bénévoles nous raconteront leur rencontre amoureuse qui s'est faite à l'occasion de... la dernière Coupe du monde en France ! A Bordeaux, les Girondins Nans Ducuing et Jean-Baptiste Dubié vous réservent quelques histoires drôles dont ils ont le secret, et l'on retrouvera également le fameux chef Yves Camdeborde qui fera équipe avec Lenaïg Corson, la deuxième ligne du XV de France Féminin.

On ne vous en dévoile pas davantage, car les autres villes hôtes vous réservent aussi de belles surprises. Vous retrouverez aussi les témoignages exclusifs de deux des plus grandes stars du rugby moderne : l'ancien ouvreur des All Blacks Dan Carter, et l'ex-troisième ligne des Wallabies David Pocock qui expliqueront ce que représentent pour eux cette Coupe du monde en France. Pour profiter de cette vidéo et célébrer le lancement du compte à rebours, France 2023 vous donne donc rendez-vous mercredi prochain de 18 heures à 19 heures sur sa page Facebook @rugbyworldcupfrance2023. A vos agendas pour ne manquer cette vidéo sous aucun prétexte !