15 mai 2018

Proche de Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby (FFR), Claude Atcher, qui avait déjà piloté l'organisation de la Coupe du monde 2007 en France et permis au Japon d'obtenir l'organisation de l'édition 2019, passe du statut de patron du projet de candidature à celui de directeur général du groupe d'intérêt public (GIP) France-2023. Selon le président du GIP Jacques Rivoal, Atcher percevra pour ce poste autour de 220.000 euros brut annuels.

22 septembre 2020

Claude Atcher est placé en garde à vue, de même que Bernard Laporte et Mohed Altrad, patron éponyme du groupe, propriétaire du club de Montpellier et sponsor maillot des Bleus, dans le cadre d'une enquête pour des soupçons de favoritisme ouverte par le parquet national financier. Leur garde à vue se termine le 23 septembre après deux jours d'interrogatoire.

2 juin 2022

Une source proche du dossier confirme à l'AFP que Claude Atcher comparaîtra aux côtés d'Altrad et Laporte du 7 au 22 septembre devant le tribunal correctionnel de Paris pour "recel d'abus de confiance", "abus de biens sociaux" et de "travail dissimulé par dissimulation d'activité". Selon une autre source proche de l'enquête, la justice soupçonne Claude Atcher d'avoir notamment bénéficié, entre 2017 et 2018 via des prestations inexistantes payées à sa société Score XV, d'environ 80.000 euros que Bernard Laporte aurait détournés au préjudice de la FFR.

4 juin 2022

Claude Atcher publie un message sibyllin sur son compte Twitter: "La chasse à l'homme sera bientôt terminée. Epilogue le 16 juin. Bon week-end à tous". Le 16 juin a lieu un conseil d'administration du GIP France-2023 mais aucune information ne filtre. Entre le 14 juin et le 17 juillet, silence radio sur les réseaux sociaux. Il est par ailleurs absent lors de grands événements où il était attendu (finale du Top 14 le 24 juin, assemblée générale de la FFR le 2 juillet).

22 juin 2022

Dans un long article, L'Equipe révèle qu'il existe un "climat de travail (...) extrêmement dégradé" au sein de France-2023. Avec force détails, le quotidien sportif raconte un "malaise social profond", où se mêlent burn outs, démissions et crises d'anxiété sous le coup d'un "management par la terreur" exercé par Claude Atcher et sa cheffe de cabinet. Le ministère des Sports décide alors de saisir immédiatement l'inspection du travail sur "des éléments préoccupants". Interrogé par l'AFP dans la soirée, Claude Atcher ne souhaite pas réagir, indiquant uniquement "laisser les gens chargés de chercher la vérité faire leur travail".

24 juin 2022

L'inspection du Travail commence son travail d'enquête au siège de France-2023.

12 juillet 2022

L'Equipe révèle que Claude Atcher a recours aux services d'un chauffeur de VTC alors qu'il bénéficie d'une voiture de fonction, mise à disposition de son épouse pour ses déplacements privés. Le quotidien sportif explique aussi qu'une société de coaching, dont le fils de Claude Atcher est actionnaire, a remporté un appel d'offres lancé par le GIP.

22 juillet 2022

Interrogé par l'AFP à Lille, Claude Atcher affirme qu'il "attend tranquillement (le résultat des) enquêtes qui ont été faites".

31 juillet 2022

Dans un entretien au Journal du Dimanche, le patron de France-2023 se défend en assurant qu'il n'y avait "jamais eu d'alertes" sur le climat social au sein de l'instance, tout en reconnaissant "peut-être" un "décalage intergénérationnel" du fait de son "management paternaliste". "Quand on fait une analyse en interne, on n'a pas l'impression de vivre dans un tel environnement. Ça ne signifie pas qu'il faut occulter le problème. Peut-être qu'on a loupé quelque chose malgré nos dispositifs, mais il n'y a jamais eu d'alerte sur les sujets posés dans l'article", ajoute-t-il néanmoins.

29 août 2022

Dans un communiqué, le ministre des Sports annonce la mise à pied "à titre conservatoire" de Claude Atcher pendant le temps nécessaire à la clôture de l'enquête de l'Inspection du travail.

20 septembre 2022

Depuis le 7 septembre, Claude Atcher passe ses journées dans le 17e arrondissement parisien au tribunal judiciaire: après quasiment deux semaines de procès, deux ans de prison, dont un avec sursis sont requis par le procureur.

11 octobre 2022

À moins d'un an du coup d'envoi du Mondial-2023, Claude Atcher est officiellement démis de ses fonctions de directeur général. La veille, le GIP s'est réuni en conseil d'administration extraordinaire et a mis fin à son contrat. La nomination de Julien Collette, qui assurait l'intérim à la tête du comité d'organisation, a été entérinée.