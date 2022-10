Le résumé

Comme à leur habitude, les Bleues ont signé une entame fracassante. Après 17 minutes, elles avaient déjà marqué trois essais par Laure Sansus, Gabrielle Vernier et Emilie Boulard. Mais les Sud-africaines ne se sont pas laissées faire. Dotées de plusieurs avants puissantes et agressives, elles ont par moment mis les Françaises en difficulté, notamment en mêlée en début de partie et dans les rucks.

Pour autant les Françaises ne se sont pas démobilisées et à force d’insister, elles ont définitivement fait sauter le verrou adverse. Dans le sillage des Fall et Ménager en attaque, et des Mayans et Vernier en défense, elles ont su relever la tête en deuxième mi-temps et remettre un coup d’accélérateur pour marquer trois nouveaux essais par Laure Sansus, Caroline Drouin et la septiste Joanna Grisez qui a marqué à l’occasion de son premier match avec le XV de France.

L’essai : Vernier servie sur un plateau par Drouin

Les Bleues avaient certainement détecté à la vidéo une faiblesse dans la couverture des deuxième et troisième rideau par les Sud-africaines. Car c’est de cette façon que Garbielle Vernier a marqué le deuxième essai des Bleues. Parfaitement servie par une Caroline Drouin des grands jours, la centre a capté un petit par-dessus dans le deuxième rideau et a filé vers la ligne d’en-but.



Le chiffre : 16

La meilleure plaqueuse de cette rencontre se nomme Madoussou Fall. La deuxième ligne du XV de France a encore impressionné par son abattage défensif, ainsi que ses huit charges qui ont causé de graves dégâts dans la défense sud-africaine. Citons également les belles prestations dans ce secteur de Marjorie Mayans (11), Caroline Drouin (10) et Gabrielle Vernier (10).

La question : les Bleues ont-elles fait le plein de confiance en vue de l’Angleterre ?

On ne pourra pas répondre oui à 100 %, puisque les Bleues ont commis des fautes de main et concédé des pénalités (15 au total, contre 11 pour les Sud-africaines). Mais franchement, on a constaté un vrai mieux par rapport aux deux matchs amicaux contre l’Italie. En défense, en conquête, dans l’alternance du jeu et dans la dimension physique, les Tricolores se sont montrées autrement plus conquérantes. Assurément, ce match offre un vraie base de travail.