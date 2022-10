Coupe du monde féminine : horaires, records, Bleues... Demandez le programme !

La Coupe du monde commence ce samedi matin à 3h15 et ce sont nos Bleues qui lancent les hostilités. La France jouera son premier match du Mondial face à l’Afrique du Sud, dans un Eden Park à guichets fermés. Pour la première fois de l'histoire du rugby féminin d'ailleurs, près de 40 000 personnes sont attendus dans le stade princiapl d'Auckland dans une première journée qui bat déjà tous les records. Trois matchs de suite sont d'ailleurs prévus ce samedi, pusiqu'outre le match des Bleus, il y a aussi celui entre les Fidji et l'Angleterre, ainsi que celui entrre l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

S'il faudra donc mettre un réveil dans la nuit pour le premier match de la bande à Hermet, pas de panique pour les lève-tard pour la suite de la compétition. Les rencontres suivantes seront plus matinales pour les Françaises, avec le choc de cette phase de poule, le Crunch, le samedi suivant (15/10) à 9h. La troisième et dernière rencontre de phase de poule face aux Fidjiennes aura lieu le samedi 22 octobre, à 8h15. Diffuseur de l’événement, la chaîne TF1 diffusera l’intégralité des rencontres sur son site internet, et les rencontres les plus importantes, dont toutes celles des Bleues, sur la chaîne numéro 1. Chaque rencontre des Bleues sera d’ailleurs suivie d’un magazine en plateau pour débriefer cette rencontre avec notamment Coumba Diallo en consultante.

Les autres rendez-vous

Pour les plus passionnés, la rencontre Australie – Nouvelle-Zélande (TF1) ce samedi à 8h15 devrait donc battre le record d’affluence d’une rencontre féminine, pour des Néo-Zélandaises à domicile et tenantes du titre. Le lendemain à 6h45, la rencontre Pays de Galles - Ecosse devrait être la plus équilibrée de ce premier week-end. Le dimanche 16 à 1h45, le choc entre les Canadiennes et les Italiennes (MyTF1), troisièmes et cinquièmes mondiales, vaudra le détour également. Les quarts de finale auront lieu le week-end du 29 et 30 octobre. Les demis, le 5 novembre. Enfin la finale à l’Eden Park d’Auckland se tiendra le 12 novembre avec, on l'espère, nos Bleues sur la pelouse.