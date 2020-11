« Nous pensons qu'il serait souhaitable qu'il y ait une bonne candidature venant des États-Unis ». Le propos est signé Brett Gosper, directeur exécutif de World Rugby et n’a rien d’anecdotique. Toujours désireux d'accroître l'audience du rugby dans le monde, la fédération internationale verrait d'un bon œil une candidature américaine pour organiser le Mondial 2027 ou 2031. La raison ? « C'est manifestement un marché avec un potentiel de croissance immense, que ce soit en termes de joueurs ou de supporters et pour les revenus commerciaux », a expliqué Gosper lors d’une conférence de presse virtuelle organisée depuis Dublin lundi.

Seulement voilà, qu’en est-il de la fédération américaine « USA Rugby » sur le plan économique. Au printemps dernier, elle a dû se placer en redressement judiciaire du fait de la pandémie de Covid-19 et vient juste de reprendre ses activités début septembre. « Cette liquidation a été mise en place pour casser certains contrats gênant en cette période, explique Pierre Arnald, actionnaire fondateur de la franchise de New-York Runy. Mais la fédération se porte bien. »

Surtout, un groupe d'actionnaires engagés dans la Major Ligue de Rugby s’est déclaré prêt à étudier la mise en place d'un dossier de candidature à l'organisation de la Coupe du monde. "Trois actionnaires de franchise sont prêt à prendre en charge le financement de ce projet, confirme Pierre Arnald, membre du board de la MLR. L'objectif est que USA Rugby puisse faire une première présentation du projet en février prochain à World Rugby." Les pays organisateurs des éditions 2027 et 2031 seront désignés le même jour, la date limite de dépôt des candidatures étant fixée à janvier 2022, ce qui laisse du temps à la mise en place de ce projet. "Jusqu’à présent, World Rugby poussait pour une candidature américaine pour 2027 car l'Afrique du Sud voulait se positionner sur 2031, avance encore l'ancien Directeur Général du Stade français sous l’ère Thomas Savare. Mais l'Australie aurait émis le souhait de mettre en place un projet commun avec les Etats-Unis : 2027 en Australie, 2031 aux Etats-Unis." Le dossier est en cours d’étude.

Evidemment, force est de s'interroger sur la viabilité d’une candidature américaine. "Il y a un vrai savoir-faire, jure Arnald. Le directeur général de USA Rugby n’est autre que Ross Youngs, ancien directeur général des Coupe du monde 2003, 2007 et 2011 pour World Rugby." Et Pierre Arnald d’affirmer qu’un Mondial aux Etats-Unis serait probablement une réussite économique. "En termes de revenus commerciaux, nous serions sur les mêmes bases qu’un Mondial en France avec des recettes similaires sur les hospitalités et le sponsoring. La contrainte financière et la vraie différence avec la France, c'est que le stades appartiennent à des actionnaires privés aux USA et que le coût de location sera forcément plus élevé. Sans parler de la fiscalité moins avantageuse qu'en France."

L'autre aspect qui pose question, c'est la réussite populaire. La MLR peine depuis sa création en 2018 à séduire. Mise en sommeil au printemps dernier en raison de la crise du Covid-19, son édition 2021 pourrait débuter en mars prochain. "Plusieurs formats de compétition sont à l’étude, explique Pierre Arnald. Mais il est certain qu’une candidature américaine à l'organisation d'une Coupe du monde boosterait notre compétition." Il faudra aussi que le XV américain gagne en compétitivité. Si il a participé à toutes les éditions de la Coupe du monde sauf une depuis la première en 1987, il a perdu 22 de ses 25 rencontres, dont toutes celles des deux dernières éditions. Et Pierre Arnald de conclure : "Si les Etats-Unis obtiennent par exemple l'organisation du Mondial 2031, cela laissera le temps à la fédération de s’organiser. Mais comme les américains détestent perdre et qu’ils ont un vrai savoir-faire dans le sport professionnel, je suis plutôt optimiste. "