À ce sujet, le général Lardet (commandant de la légion étrangère) commente : "Je connais l’endroit où j’aimerai envoyer les Bleus. Physiquement, là-bas, dans cet endroit, il vont avoir besoin d’être ensemble. Vous insistez… Ça serait plutôt vers l’Amérique du Sud mais en territoire français. Il y a un camp de la légion pour l’indice (rires). L’effort sera différent. Ce sont des bêtes physiques chacun selon leurs caractéristiques. En revanche, dans le collectif, on les mettra en condition dans un climat particulier et en environnement hostile. On sort du quotidien. Cette préparation complèterait l’ensemble. Ça intéresse beaucoup l’entraîneur et le président de la Fédération. Je pense que ça va se faire, on va y arriver."