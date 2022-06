Le joueur d'origine sud-africaine avait disputé deux matchs sous le maillot des Leones dans la campagne de qualification, alors même qu'il n'était pas en droit légal de le faire. La décision d'enlever dix points à l'Espagne dans le Rugby Championship (ex-Tournoi B), et donc de la disqualifier de la coupe du monde a alors été prise.

La Roumanie et le Portugal en profitent

Malgré l'appel de la fédération espagnole, pour tenter de sauver une qualification qui aurait été historique, World Rugby a confirmé sa première décision, en justifiant que les preuves supplémentaires apportées "contenaient des accusations contre le joueur et d'autres personnes liées à l'altération d'une photocopie d'un pièce d'identité nationale qui a fait l'objet d'enquêtes par les organes compétents correspondants de la justice espagnole".

La sanction est donc désormais "définitive, obligatoire et sans droit d'appel" et c'est la Roumanie qui devrait intégrer la poule B du Mondial en France. Le Portugal passe aussi devant l'Espagne au classement du Rugby Championship et devrait de son côté participer au Tournoi de qualification en novembre prochain.