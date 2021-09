Dans quelques jours (le 8 septembre prochain), on sera à deux ans jour pour jour du match d’ouverture de la Coupe du monde France 2023, France – Nouvelle-Zélande qui se déroulera au Stade de France. La rencontre sera diffusée sur TF1 en prime time. World Rugby et le groupe média français ont annoncé ce vendredi le prolongement de leur partenariat débuté lors de l’édition 1991 (avec une exception en 2003 lors du mondial en Australie, qui avait été retransmis par France TV), qui inclut et c’est une première la prochaine édition féminine qui aura lieu en 2022 en Nouvelle-Zélande.

On ne connaît pas encore le détail des retransmissions, mais le groupe TF1 détient l’exclusivité des droits TV de ces deux compétitions et devrait donc les retransmettre sur ses antennes. Selon nos informations, si le montant de l’accord financier n’a pas été dévoilé, il serait estimé à 85 millions d’euros. Une manne qui ira dans les caisses de la fédération internationale de rugby.

Selon le communiqué, à cette occasion et durant la compétition, TF1 espère battre le record d’audience pour un match de rugby diffusé en France, qui est de 18,7 millions de téléspectateurs qui avaient regardé la finale 2011 entre les Blacks et les Bleus à l’Eden Park d’Auckland.