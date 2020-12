Au vu de la composition du chapeau 1, tirer le pays de Galles, nettement en baisse de régime depuis un an, représenterait une bonne nouvelle. Les Bleus restent d’ailleurs sur deux succès de rang contre le XV du Poireau. De la même façon, l’Italie - qui reste sur neuf défaites d’affilée toutes compétitions confondues- semble aujourd’hui l’adversaire le plus abordable du chapeau 3, alors que les Fidji et l’écosse sont parfois en mesure de hausser leur niveau de jeu. Enfin, on voit mal comment la Géorgie, l’Espagne, le Canada, la Namibie et autres inquiéteraient le XV de France.