C'est une décision forte prise par le conseil d'administration de la Coupe du Monde. Les rencontres que devaient disputer la Russie ont été annulées et chacune des nations qui devaient les affronter se voient déclarées vainqueures. En effet, les adversaires qui devaient jouer contre la Russie reçoivent donc 4 points chacun, explique World Rugby.

Si la Géorgie n'est pas assurée de terminer première, elle est en tout cas mathématiquement certaine de participer à la Coupe du Monde en France en 2023. C'est la 15ème nation qualifiée sur les 20 au total. Pour s'assurer une première place, elle devra obtenir au moins un point lors du déplacement à Bucarest face à la Roumanie ou lors de la réception de l'Espagne à Tbilissi. Ou bien compter sur une victoire sans bonus des Espagnols face au Portugal.

S'ils terminent premier, les Géorgiens évolueront dans la poule C face au Pays de Galles, à l'Australie, au Fidji et au vainqueur du tournoi de qualification. Une deuxième place les glisserait dans la poule B (Afrique du Sud, Irlande, Écosse et Asie/Pacique 1).