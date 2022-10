On connaissait l’implication de Land Rover dans le rugby amateur avec l’accompagnement de plusieurs dizaines d’équipes de moins de douze ans. Mais pourquoi avoir choisi de s’engager pour la Coupe du monde 2023 ?

La première chose que je voudrais préciser, c’est que l’année dernière, nous avons effectué une évolution de l’offre partenariat tant sur la partie Top 14 que sur la partie Coupe du monde. En clair, ce n’est plus la marque Land Rover mais la marque DEFENDER qui sponsorise le Top 14 et la Coupe du monde 2023.

Pourquoi avoir choisi de pousser cette marque DEFENDER ?

Car son ADN est forte. La marque a un potentiel émotionnel très important. DEFENDER, à la capacité de franchissement hors-norme, a une telle cote de popularité et d’amour qu’on veut la pousser au maximum. La marque et son modèle sont capables de beaucoup y compris de relever tous les défis. Cela correspond par ailleurs aux joueurs et joueuses de rugby, notamment sur les grandes rencontres comme celles de la Coupe du monde.

Pour quelle raison soutenez-vous autant le monde amateur que le monde professionnel ?

Depuis plus de dix ans, nous sommes engagés auprès de tous les rugbys, qu’il soit professionnel ou amateur. Même si le secteur amateur n’est pas notre territoire principal, on souhaitait y être présent à travers ces équipes de moins de 12 ans. Cela nous permet aussi de raccrocher l’histoire que l’on a sur le terrain. Quand on sponsorise le Top 14, on est présent sur 14 villes majeures françaises. Mais aujourd’hui on a plus de 70 concessions. L’histoire que l’on veut raconter, c’est que nos concessions accompagnent le rugby sur l’ensemble du territoire français. Pas uniquement les 14 grands clubs. C’est une manière aussi de faire rentrer nos concessions sur ce terrain d’expression, ce qu’elles apprécient particulièrement.

Cette opération auprès des U12 va-t-elle être reconduite ?

Absolument. Avec l’aide de nos concessions sur le terrain, qui sont un lien direct avec les clubs, on va écrire une nouvelle histoire en 2022-2023 pour permettre à un nouveau club d’escorter le bouclier de Brennus du siège de la LNR jusqu’au stade pour la finale du Top 14.

En vue de la Coupe du monde 2023, vous allez proposer une autre expérience à des jeunes amateurs de rugby…

"Defenders of Tomorrow" est un nouveau programme qui s’adresse aussi aux jeunes, mais cette fois pour le Mondial. On va sélectionner des mascottes qui vont rentrer sur le terrain avec les joueurs de chaque équipe sur chacun des matchs. On va solliciter en France et dans le monde entier des jeunes de 7 à 13 ans, qui devront être des fans de rugby, et qui ont également un engagement sociétal.

Ci-dessus, une des membres du programme accompagne l'équipe de France féminine, qui dispute la Coupe du monde actuellementOther Agency

Sur quels critères seront-ils choisis ?

L’idée, c’est d’aller chercher des jeunes touchés par le rugby et ses valeurs qui sont l’esprit d’équipe et la cohésion. On veut aussi supporter un des enjeux majeurs de la société qui est l’engagement. On sait qu’un jeune de 7 à 13 ans n’a pas toujours conscience de ce qu’il va faire, ou de ses actes. Mais il comprend de plus en plus tôt ce qu’il doit faire pour soutenir l’avenir de notre société.

Quand est-ce que commence le recrutement ?

On engage ce programme à partir de décembre 2022 pour le recrutement des mascottes "Defenders of Tomorrow" en France. C’est notre programme le plus important. Ils vont vivre pendant le Mondial une expérience exceptionnelle.

Quel sera leur rôle pendant la compétition ?

Une fois sélectionnées et recrutées, on leur offre le voyage mais aussi une expérience de deux jours et une nuit. Elles rentreront sur le terrain avec les capitaines des deux équipes.

Ce programme est déjà actif en Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde féminine…

Quand on dit qu’on va sur tous les terrains, c’est le cas. On ne veut en oublier aucun, c’est pourquoi DEFENDER est fier d’être pour la première fois partenaire mondial de la Coupe du monde de rugby 2021 qui se déroule actuellement en Nouvelle-Zélande. C’est très important pour nous de soutenir les femmes qui ont elles aussi ce rôle d’amener l’excellence dans le rugby.