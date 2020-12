Les champions du monde sud-africains se retrouvent dans la poule B avec l'Irlande et l'Ecosse. La poule C donne une impression de déjà-vu puisque le pays de Galles, l'Australie et les Fidji sont encore dans la même poule, comme en 2015 et en 2007. Enfin, la poule D sera très intéressante avec l'Angleterre, le Japon et l'Argentine.

Groupe A : Nouvelle-Zélande, France, Italie, Amérique 1, Afrique 1

Nouvelle-Zélande, France, Italie, Amérique 1, Afrique 1 Groupe B : Afrique du Sud, Irlande, Ecosse, Asie/Pacifique 1, Europe 2

Afrique du Sud, Irlande, Ecosse, Asie/Pacifique 1, Europe 2 Groupe C : pays de Galles, Australie, Fidji, Europe 1, vainqueur du tournoi de repêchage

pays de Galles, Australie, Fidji, Europe 1, vainqueur du tournoi de repêchage Groupe D : Angleterre, Japon, Argentine, Océanie 1, Amériques 2