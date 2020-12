L'équipe de France peut-être satisfaite du tirage au sort de la Coupe du monde 2023 effectué ce lundi à Paris. En effet, les Bleus éviteront les retrouvailles redoutées avec l'Argentine et se retrouvent dans une poule où les quarts de finale paraissent accessibles puisqu'ils affronteront la Nouvelle-Zélande, l'Italie, Amérique 1 et Afrique 1.

La confrontation face aux All Blacks sera une magnifique affiche du premier tour et il faut rappeler que les deux équipes étaient déjà dans la même poule en 2011 et s'étaient retrouvées en finale.

Enfin, le billet Amérique 1 revient généralement aux Etats-Unis ou au Canada et le ticket Afrique 1 est souvent remporté par la Namibie, une équipe qui était déjà dans la poule des Bleus lors de la dernière Coupe du monde organisée en France en 2007.