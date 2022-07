Au mois de septembre, il y aura quatre temps forts précise France 2023. Le 8, le prix des places à l'unité sera dévoilée, à l'occasion du J-365 du début de la coupe du Monde. Le 13 septembre à midi, ce sera la fin des inscriptions à Famille 2023. Ce même jour à 18h, la prévente débutera pour les membres de Famille 2023. Et enfin le 15 septembre, la vente au grand public débutera à 18h.

Via ces ventes et préventes, vous pourrez tenter de vous procurer des billets à l'unité pour les 48 rencontres de la compétition, du match d'ouverture à la finale tant attendue. Évidemment, il faudra être rapide et prendre son mal en patience pour espérer obtenir le précieux sésame tant convoité. Une grande affluence est à prévoir sur le site exclusif et officiel : https://tickets.rugbyworldcup.com/fr.

Le communiqué précise : "Afin d'éviter toute déception et en vue de la demande exceptionnelle pour les billets, il est rappelé aux fans que seuls les billets achetés via des vendeurs officiels permettront l'accès au stade".