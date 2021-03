Ça y est, la billetterie de la Coupe du Monde 2023 en France est ouverte. Depuis ce lundi, les membres de la "Famille 2023", inscrits au préalable et munis d'une carte MasterCard, peuvent acheter des places pour les matchs de leur choix. La vente leur est réservée jusqu'au 17 mars 20h, en raison d'un partenariat. Ensuite, à partir du 18 mars, à 18h, les autres membres de la "Famille 2023" pourront à leur tour choisir leurs places.

Pour les autres, la billetterie sera accessible à partir du mardi 6 avril. "Je le dis haut et fort : achetez dès que vous le pouvez", avait prévenu Claude Atcher, le patron de l'organisation dans les colonnes du Midi Olympique vendredi dernier. "Quelques chiffres importants : la "famille France 2023", autrement dit les gens qui se sont inscrits sur notre site pour profiter de la période de prévente (15 mars au 6 avril), compte 400 000 personnes ! Sachant qu’une personne achète en moyenne 2,3 billets et que nous avons 1,4 million de billets pour la vente au grand public, nous avons théoriquement besoin de 500 000 clients."

" Il y aura des billets pour tout le monde "

Pour autant, Atcher tient à rassurer tout le monde, il sera possible pour tout le monde d'acheter des places. "J’en prends l’engagement et c’est ma responsabilité : il y aura des billets pour tout le monde dans chaque phase de vente. [...] Près de 70 % des billets seront réservés au grand public. Il y aura quasiment 1,8 million de places pour le grand public, fans et supporters sur un total de 2,6 millions de tickets mis à la vente. Encore une fois, aujourd’hui tout est ouvert et la famille du rugby ne sera pas oubliée."

Plusieurs offres sont disponibles pour assister aux rencontres. Dans la première , il est possible de réserver une place pour tous les matchs dans un stade donné. Cette offre est aussi disponible pour simplement trois des matchs de la même ville, dont deux au choix. Dans la seconde offre, il est possible de réserver des places pour tous les matchs de poule d'une même équipe, en plus d'un éventuel quart de finale de cette même nation.

Bien sûr, les prix varient en fonction des villes, des équipes, de la catégorie des places. Pour assister à trois matchs à Toulouse comprenant le Japon et la Nouvelle-Zélande, il faudra compter au moins 58€ en catégorie 4. Pour suivre par exemple le XV de France pendant toute la phase de poule, il faudra débourser 260€, toujours en catégorie 4.

Les places à l'unité seront, elles, disponibles à partir de 2022 seulement. Pour acheter les tickets, c'est ici : https://oneway.rugbyworldcup.com