La Coupe du monde 2023 est un événement qui attire les foules. Tellement, que lors des différentes ventes organisées par le site officiel de France 2023, les tickets se sont vendus à vitesse grand V et certains se sont retrouvés sans la moindre place pour participer à la fête. Mais que ceux-là se rassurent, ils auront très bientôt la chance de se rattraper, et d'acheter des tickets pour la Coupe du monde en toute sécurité. Cela sera rendu possible par la création de la plateforme de revente officielle de la Coupe du monde 2023, qui ouvrira en janvier prochain. Elle permettra, dès le 12 janvier, aux personnes ayant déjà acheté des places précédemment de la revendre au prix unitaire, selon le match et la catégorie. Une grille tarifaire indiquant les prix des billets leur sera soumise.

Ces différents billets vendus seront ensuite proposés au grand public le 24 janvier, avec un maximum de six billets par acheteur. Il est à noter, entre autre, que le versement sera effectué, au plus tard, deux mois après la transaction et que les billets qui composent les packs seront revendus à l'unité. Aussi, si une personne souhaite revendre plus de six billets, elle devra le faire en plusieurs fois. Du côté de l'acheteur, des frais de 10% du montant de la commande seront appliqués pour couvrir les frais de gestion de la plateforme et sécuriser la transmission du billet du revendeur à l'acheteur.

Car oui, si cette plateforme va être mise en place, c'est avant tout pour permettre à tous ceux qui sont concernés par cet événement d'éviter les sites frauduleux ou les reventes à des prix démesurés. Avec cette plateforme, toutes les reventes sont sécurisées. Enfin, la plateforme permettra à ses utilisateurs de faire un don à Rugby au Cœur, pour soutenir des projets autour du rugby et tournés vers l'éducation, l'égalité des chances et le handicap-santé.

La plateforme sera disponible sur le lein suivant : tickets.rugbyworldcup.com