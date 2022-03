Le programme volontaire c’est quoi ?

Pour optimiser ce grand évènement qui se tiendra du 8 septembre au 28 octobre, France 2023 est à la recherche des futurs « visages et sourires de la prochaine Coupe du Monde de Rugby ». Le programme volontaire est donc un dispositif permettant à l’ensemble des personnes qui le souhaitent d’intégrer l’équipe dédiée à l’organisation de la Coupe du Monde 2023 au cœur des dix villes hôtes de la compétition (Paris, Toulouse, Lille, Nantes, Bordeaux, Marseille, Nice, Lyon, Saint-Etienne et Saint-Denis).

Les volontaires seront concernés par plusieurs secteurs de l'événementiel comme l’accueil des spectateurs ou les services du tournoi mais aussi les accréditations , les activités de communication et marketing, les opérations médias ou encore la présentation sportive.

À noter que ce programme volontaire s’adresse aux Français mais également à l’international et surtout à toutes les générations et toutes les classes sociales, et mobilisera également des personnes en situation de handicap.

Comment faire pour postuler ?

Pour les personnes intéressées, il suffit d’adresser sa candidature sur le site volontaires.france2023.rugby

Quelques conditions doivent être respectées pour être éligible, avoir 18 ans révolus au 1er février 2023, être à l’aise en français et être bien évidemment disponible tout au long de la Coupe du Monde (pour rappel, du 8 septembre 2023 au 28 octobre 2023). Ajoutez à ces conditions un peu de « motivation, d’enthousiasme et de sens du collectif » est vous serez certainement sélectionné pour faire partie de la " Team 2023 ".

La petite histoire

Kévin Dubertrand est un intermittent du spectacle qui a déjà tenté l’aventure. Après sa première expérience lors de la Coupe du Monde 2007, l’originaire de Pau qui habite à mi-chemin entre Toulouse et Bordeaux n’a pas hésité a proposé sa candidature pour 2023 : " J’ai vraiment de très bon souvenir de la Coupe du Monde 2007. À l’époque j’étais encore étudiant et je me suis inscrit au programme volontaire en me disant " on verra bien ". J’ai été sélectionné et j’ai donc pu profiter à 100 % de l'événement en le vivant vraiment de l’intérieur. Parmi les équipes il y avait vraiment des personnes de tout âge, il y avait un bon groupe de jeunes et une ambiance géniale ", explique-t-il.

Celui qui est issu d’une famille de rugby, son père étant un ancien joueur de Tyrosse et sa sœur ayant pratiqué le rugby a eu envie de se relancer dans l’aventure mais cette fois en famille. Effectivement, cette année, c’est aux côtés de son père (aujourd’hui à la retraite) que Kévin Dubertrand a postulé au programme volontaires : " C’était important pour moi de le faire en famille parce que j’avais vraiment envie que l’on vive cet événement ensemble ", assure-t-il.

En plus d’avoir vécu des moments uniques, Kévin Dubertrand explique qu’avoir participé au programme volontaires lui a également ouvert des portes : " Le PSG m’avait approché pour être assistant spectateurs. C’est vrai qu’en plus d’être bien encadré, dans une ambiance sans stress et hyper positive cela m’a permis de faire des rencontres professionnellement parlant. Je suis même partie en Nouvelle-Zélande pour la Coupe du Monde en 2011 et j’ai pu cette fois postuler au programme volontaires pour les médias ".

Les étapes clés du programme volontaire

De mars à juillet 2022 auront lieu la présélection et réalisation des entretiens par PROMAN, Recruteur Officiel de la Coupe du Monde de Rugby 2023.

Quelques mois plus tard, en septembre 2022 aura lieu la sélection des volontaires ainsi que l’annonce des réservistes.

Le mot de Claude Atcher…

Dans un communiqué, le directeur général de France 2023 assure : " Le recrutement de nos volontaires est le point de départ du programme le plus important de la Coupe du Monde de Rugby 2023, car un grand événement sportif international ne serait rien sans l’implication de femmes et d’hommes passionnés, dévoués et engagés. Nous aurons besoin de vos sourires et de votre enthousiasme sur le terrain pour mettre la France au centre du monde et faire de notre événement une grande fête. Rejoignez la Team 2023 ! ".